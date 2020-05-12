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فرنسا: تسجيل 348 وفاة جديدة بفيروس كورونا مع تراجع عدد المصابين في وحدات العناية المركزة

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مريض بفيروس كورونا في مستشفى فرنسي يخضع لمعالجة فيزيائية
مريض بفيروس كورونا في مستشفى فرنسي يخضع لمعالجة فيزيائية © أ ف ب
نص : فرانس24 تابِع

أعلنت المديرية العامة للصحة الفرنسية الثلاثاء أن عدد الوفيات بفيروس كورونا عاود الارتفاع مع تسجيل 348 وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة. وكان عدد الوفيات تراجع الأحد إلى أدنى حصيلة يومية منذ بدء الحجر الصحي في 17 مارس الماضي. وبدأت فرنسا الإثنين الرفع التدريجي للحجر الصحي.

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بلغت حصيلة الوفيات اليومية بكوفيد-19 في فرنسا الثلاثاء 348، في حين يتواصل تراجع عدد المصابين في وحدات العناية المركزة، وفق مديرية الصحة العامة الفرنسية.

وأعلنت المديرية أن الحصيلة الإجمالية لوفيات كوفيد-19 في فرنسا بلغت 26991 حالة على الأقل، لكن الضغط على وحدات العناية المركزة في تراجع متواصل، وقد انخفض عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في هذه الوحدات إلى 2542 شخصا، أي أقل بـ170 مقارنة بالحصيلة المعلنة الإثنين.

ودخلت فرنسا الإثنين في المرحلة الأولى من رفع إجراءات الحجر الصحي، الذي فرض لمدة 55 يوما لوقف تفشي الفيروس. واستأنف الملايين من الفرنسيين أنشطتهم اليومية مع الالتزام بإجراءات جديدة من بينها وجوب ارتداء الكمامات في وسائل النقل العام.

ويعد العامل الاقتصادي الدافع الأساسي لهذه الخطوة رغم مخاوف من عودة انتشار الوباء، خصوصا في المدارس التي أعاد البعض منها فتح أبوابه.

فرانس24/ أ ف ب

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