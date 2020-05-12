فورمولا واحد: رحيل فيتل يفتح الطريق امام لوكلير ليصبح السائق رقم 1 في فيراري

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باريس (أ ف ب)

مات الملك، عاش الملك! ادى القرار المشترك بين حظيرة فيراري وسائقها الالماني سيباستيان فيتل بالانفصال في نهاية الموسم الحالي، الى وضع شارل لوكلير كالسائق رقم واحد في "سكوديريا".

واذا كانت التصريحات الرسمية لمسؤولي فيراري هذا العام بانه لا وجود للسائق رقم 1 والسائق رقم 2، خلافا للعام الماضي حيث كانت الكفة تميل الى الالماني نظرا لخبرته والقابه العالمية الاربعة، فان الامور انقلبت رأسا على عقب الان لا سيما ان لوكلير القادم من موناكو، وثاني اصغر سائق يجلس وراء مقود فيراري لدى انضمامه الى فريق الحصان الجامح عام 2019، هو استثمار طويل الامد.

وكان لوكلير الذي تدرج في صفوف فيراري والوحيد الذي انضم بعدها الى حظيرة فورمولا واحد، جدد عقده في كانون الاول/ديسمبر الماضي حتى نهاية عام 2024.

ونجح لوكلير في حرق المراحل منذ انضمامه الى فيراري صيف 2019. وعندما سئل المدير الجديد لفيراري ماتيا بينوتو عن التراتبية في الفريق خلال استعدادات فريقه لموسم 2019 بعد التحاق لوكلير بفيتل قال "انهما يملكان الحرية في التنافس" لكن في حال وجود "وضعية غير واضحة"، فان فيتل هو "البطل".

وكان خيار بينوتو منطقيا نظرا لان فيتل توج بطلا للعالم اربع مرات جميعها في صفوف ريد بول ويملك خبرة كبيرة على الحلبات، في حين كان لوكلير يخوض ثاني موسم له في فورمولا واحد والاول في صفوف الفريق الاحمر.

واكتشف لوكلير بنفسه بانه ليس السائق رقم واحد في السباق الافتتاحي لجائزة استراليا الكبرى عندما سجل اوقاتا اسرع من فيتل لكن "السلطات العليا" منعته من تجاوز زميله.

وفي السباق التالي، نجح لوكلير في انتزاع المركز الاول في انطلاق جائزة البحرين الكبرى على حلبة صخير وتخطى فيتل من دون الاتفاق المسبق مع المسؤولين الكبار في الفريق ولم يُحرم من تتويجه الاول الا بسبب عطل فني.

كما ان لوكلير كان هو من افتتح رصيد انتصارات فيراري وتحديدا في سباق جائزة بلجيكا الكبرى على حلبة سبا فرانكورشان قبل ان يمنح "سكوديريا" فوزها الاول في ايطاليا منذ عام 2010.

ارتفعت شعبية لوكلير لدى "تيفوزي" بفضل موهبته، طموحه والكاريزما التي يتمتع بها لا سيما انه يتحدث الايطالية بطلاقة.

ونال لوكلير الاشادة في وسائل الاعلام المحلية وقالت عنه "لا غازيتا ديللو سبورت" "نجح في غزو قلوب الجميع: السكوديريا، عشق انصار فيراري وذلك في غضون ستة اشهر على انضمامه"، خلافا لفيتل الذي فشل في منح فيراري اي لقب على مدى خمس سنوات من تواجده مع الفريق.

-البحث عن خليفة فيتل-

واذا كانت المنافسة بينهما بلغت ذروتها خلال حادثة التصادم بينهما في سباق جائزة البرازيل الكبرى في نهاية الموسم الماضي، فان الشخصين "على اتفاق جيد جدا" بحسب مسؤولي فيراري.

وسارع لوكلير الى تحية فيتل الثلاثاء على مواقع التواصل الاجتماعي بقوله "أن اكون زميلك يشعرني بفخر كبير. لقد عشنا لحظات متوترة على المضمار. بينها الجيد وبينها لم ينته كما نشتهي لكن دائما في ظل الاحترام المتبادل على الرغم من أن ذلك لم يظهر كذلك للعالم الخارجي. لم اتعلم في السابق كما تعلمت معك. اشكرك على كل شيء يا سيب".

أما السؤال الذي يطرح نفسه من هو السائق الذي سيحل بدلا من فيتل عام 2021 وما هي تأثيرات هذا الخيار على موقع لوكلير؟

لم تعد مسألة انتقال البريطاني لويس هاميلتون الى فيراري مطروحة كما كانت كذلك قبل فترة، لا سيما بعد تصريحات ادلى فيها في الاسابيع الاخيرة ويؤكد فيها رغبته في البقاء في صفوف مرسيدس.

وتبدو الامور محصورة بين ثلاثة سائقين هم الاسباني كارلوس ساينز جونيور (ماكلارين)، الايطالي انتونيو جوفيناتسي (الفا روميو) وهو الاخر من خريجي فيراري، او حتى الاسترالي من اصل ايطالي دانيال ريكياردو (رينو).

© 2020 AFP