فورمولا واحد: فيتل سيترك فيراري في نهاية موسم 2020 (رسمي)

جوزيبي كاكاتشي ا ف ب/ارشيف

انضم فيتل الى فيراري في عام 2015

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باريس (أ ف ب)

سيترك الألماني سيباستيان فيتل، بطل العالم أربع مرات في سباقات الفورمولا واحد، فريق فيراري في نهاية موسم 2020، بحسب ما أعلن الثلاثاء الفريق الإيطالي دون أن يكشف هوية السائق الذي سيخلفه.

قال فيتل في بيان "ستنتهي علاقتي مع فيراري في نهاية 2020. من أجل الحصول على افضل النتائج في هذه الرياضة، من الحيوي لجميع الاطراف العمل في تناغم تام".

تابع "ارتأينا مع الفريق انه لم تعد هناك رغبة مشتركة للبقاء معا ابعد من نهاية هذا الموسم".

بدوره، قال مدير الفريق ماتيا بينوتو في بيان "اتخذ هذا القرار باتفاق متبادل بيننا وبين سيباستيان، واعتبر الطرفان ان ذلك في مصلحتهما. لم يكن قرارا سهلا نظرا لقيمة سيباستيان كسائق وانسان.. لم يكن هناك سبب محدد ادى الى هذا القرار، باستثناء الاعتقاد العام والودي بانه حان الوقت للمضي في طريق منفصل للوصول إلى أهدافنا".

ويحمل فيتل الوان فريق "الحصان الجامح" منذ 2015 عندما حل بدلا من الاسباني فرناندو الونسو، لكنه عجز عن منحه اللقب العالمي على غرار ما فعل اربع مرات مع فريقه السابق ريد بول. ويعود اللقب العالمي الاخير لفيراري مع السائق الفنلندي كيمي رايكونن في عام 2007.

واشار فيتل الى ان العامل المالي لم يلعب دورا في قراره.

وحقق فيتل، بطل العالم بين 2010 و2013، 53 انتصارا في بطولة العالم بينها 14 مع فيراري.

واجه الموسم الماضي الصعود القوي لزميله الشاب شارل لوكلير، إذ سرق ابن امارة موناكو الاضواء منه واحرز لقب سباقين مقابل تتويج واحد للالماني.

ولوكلير (22 عاما) الذي تقدم فيتل في الترتيب العام للسائقين، كان قد مدد عقده مع فيراري في كانون الاول/ديسمبر الماضي حتى عام 2024.

وبعد الاعلان عن رحيل فيتل، ستزداد حدة التكهنات حول بديله في الفريق الاحمر.

وتركزت الانظار في الاونة الاخيرة على البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم ست مرات، الذي سيصل عقده مع مرسيدس الى نهايته في ختام الموسم الحالي الذي لم ينطلق اصلا بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد. لكن هاميلتون المح انه سيبقى مع الفريق الالماني.

ومن المرشحين لخلافة فيتل، الاسباني كارلوس ساينز جونيور (ماكلارين)، الاسترالي دانيال ريكياردو (رينو) والايطالي أنتونيو جوفيناتسي (ألفا روميو).

© 2020 AFP