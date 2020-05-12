فورمولا واحد: فيتل سيترك فيراري في نهاية 2020 بعد تعثر مفاوضات التمديد

جوزيبي كاكاتشي ا ف ب/ارشيف

انضم فيتل الى فيراري في عام 2015

إعلان اقرأ المزيد

باريس (أ ف ب)

سيترك الألماني سيباستيان فيتل، بطل العالم أربع مرات في سباقات الفورمولا واحد، فريق فيراري في نهاية موسم 2020، بعد انتفاء "الرغبة المشتركة" بمواصلة المشوار، فيما لم يكشف الفريق الإيطالي الثلاثاء هوية السائق الذي سيخلفه.

قال فيتل في بيان "ستنتهي علاقتي مع فيراري في نهاية 2020. من أجل الحصول على افضل النتائج في هذه الرياضة، من الحيوي لجميع الاطراف العمل في تناغم تام".

تابع "ارتأينا مع الفريق انه لم تعد هناك رغبة مشتركة للبقاء معا ابعد من نهاية هذا الموسم".

بدوره، قال مدير الفريق ماتيا بينوتو في بيان "اتخذ هذا القرار باتفاق متبادل بيننا وبين سيباستيان، واعتبر الطرفان ان ذلك في مصلحتهما. لم يكن قرارا سهلا نظرا لقيمة سيباستيان كسائق وانسان.. لم يكن هناك سبب محدد ادى الى هذا القرار، باستثناء الاعتقاد العام والودي بانه حان الوقت للمضي في طريق منفصل للوصول إلى أهدافنا".

ويحمل فيتل الوان فريق "الحصان الجامح" منذ 2015 عندما حل بدلا من الاسباني فرناندو الونسو، لكنه عجز عن منحه اللقب العالمي على غرار ما فعل اربع مرات مع فريقه السابق ريد بول. ويعود اللقب العالمي الاخير لفيراري مع السائق الفنلندي كيمي رايكونن في عام 2007.

وحقق فيتل، بطل العالم بين 2010 و2013، 53 انتصارا في بطولة العالم بينها 14 مع فيراري.

وفيما يعتبر الخبر بالغ الاهمية في عالم الفئة الاولى، الا انه كان متوقعا خصوصا بعد مجريات العام الماضي.

- تحدي لوكلير -

واجه فيتل في الموسم الاخير الصعود القوي لزميله الشاب شارل لوكلير، إذ سرق ابن امارة موناكو الاضواء منه واحرز لقب سباقين مقابل تتويج واحد للالماني.

ولوكلير (22 عاما) الذي تقدم فيتل في الترتيب العام للسائقين (حل رابعا وفيتل خامسا)، كان قد مدد عقده مع فيراري في كانون الاول/ديسمبر الماضي حتى عام 2024.

واشارت تقارير الى ان فيراري لم يكن بتمديد عقد فيتل سوى لسنة واحدة مع تقليص راتبه، لكن الالماني اشار الثلاثاء الى ان "العامل المالي لم يلعب دورا في هذا القرار".

وبعد الاعلان عن رحيل فيتل، ستزداد حدة التكهنات حول بديله في الفريق الاحمر.

وتركزت الانظار في الاونة الاخيرة على البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم ست مرات، الذي سيصل عقده مع مرسيدس الى نهايته في ختام الموسم الحالي الذي لم ينطلق اصلا بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد. لكن هاميلتون المح انه سيبقى مع الفريق الالماني.

ومن المرشحين لخلافة فيتل، الاسباني كارلوس ساينز جونيور (ماكلارين)، الاسترالي دانيال ريكياردو (رينو) والايطالي أنتونيو جوفيناتسي (ألفا روميو).

وكانت بداية فيتل قوية في عالم الفئة الاولى، وتوقع كثيرون تفوقه على مواطنه الاسطورة ميكايل شوماخر المتوج سبع مرات ببطولة العالم بينها خمسة القاب مع فيراري. لكن بعد رباعية فيتل مع ريد بول، رضخت فيراري امام مرسيدس ونجمها البريطاني هاميلتون.

وتستعد بطولة الفورمولا واحد لاحتمال خوض موسم مختصر من دون جمهور بسبب الظروف التي فرضها تفشي فيروس كورونا المستجد.

كان من المقرر ان تنطلق بطولة العالم للفئة الأولى على حلبة ألبرت بارك في مدينة ملبورن الأسترالية في 15 آذار/مارس الماضي، لكن "كوفيد-19" دفع الى قرار اللحظة الأخيرة بإلغاء السباق قبل بدء تجاربه الحرة.

وباتت المراحل التسع الأولى في حكم الملغاة (أستراليا، موناكو وفرنسا)، أو مؤجلة دون تحديد موعد جديد لها (البحرين، الصين، فيتنام، هولندا، إسبانيا، أذربيجان وكندا).

لكن منظمي بطولة العالم يأملون في التمكن من اطلاق الموسم في الخامس من تموز/يوليو على حلبة ريد بول في النمسا، وإقامة سباق ثانٍ بعد أسبوع فقط على الحلبة نفسها، على ان يرتبط ذلك بالإجراءات الصحية والقيود الحكومية المفروضة على نطاق واسع للحد من تفشي الفيروس.

© 2020 AFP