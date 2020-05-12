فورمولا واحد: فيرشتابن يستبعد انتقال ريكياردو الى فيراري بدلا من فيتل

بيتر باركس ا ف ب/ا ف ب

سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرشتابن يلتقط صورا على حلبة ألبرت بارك عشية سباق جائزة أستراليا الكبرى في الفورمولا واحد في ملبورن في 12 آذار/مارس 2020.

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باريس (أ ف ب)

استبعد سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرشتابن الثلاثاء أن ينتقل سائق رينو الأسترالي دانيال ريكياردو الى فريق فيراري المشارك في بطولة العالم للفورمولا واحد، بعد انفصال الأخير عن الألماني سيباستيان فيتل، متوقعا أن يحل سائق ماكلارين الاسباني كارلوس ساينز مكانه.

وأعلن الفريق الايطالي أنه سينفصل عن فيتل، بطل العالم أربع مرات في سباقات الفورمولا واحد، في نهاية موسم 2020، فيما لم يكشف عن هوية السائق الذي سيخلفه.

ويعتبر ساينز وريكياردو الذي ينتهي عقده مع رينو هذا العام، أبرز المرشحين للانتقال الى "سكوديريا" والانضمام الى شارل لوكلير من موناكو.

وردا على سؤال من سائق الفورمولا واحد السابق الإسكتلندي دافيد كولتارد ما إذا المكان الشاغر في فيراري سيكون من نصيب الإسباني أو ريكياردو المولود من أب وأم ايطاليين، قال فيرشتابن "لا أعتقد أنه سيكون اسما برنة إيطالية".

وتابع خلال حديث عبر انستاغرام "فلنرى، في نهاية المطاف، إنه فقط تخمين. علينا أن ننتظر ونرى ما سيحصل".

وفاز ريكياردو (30 عاما) بسبعة سباقات في مسيرته في بطولة العالم فيما لم يفز ساينز بأي جائزة كبرى بعد.

كما أكد فيرشتابن أنه لن ينتقل الى فيراري مشيرا الى أنه لن يترك ريد بول "حتما" في نهاية الموسم الذي أرجئت انطلاقته الى تموز/يوليو بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال "أنا في ريد بول. لقد رأيت بعض الأسئلة بشأن إمكانية انتقالي الى فيراري. ولكن لا".

وصرح فيتل أنه قرر ترك الفريق الايطالي بعد انتفاء "الرغبة المشتركة" بمواصلة المشوار.

وواجه الألماني في الموسم الاخير الصعود القوي للوكلير، إذ سرق ابن إمارة موناكو الاضواء منه وأحرز لقب سباقين مقابل تتويج واحد لفيتل.

ولوكلير (22 عاما) الذي تقدم فيتل في الترتيب العام للسائقين (حل رابعا وفيتل خامسا)، كان قد مدد عقده مع فيراري في كانون الاول/ديسمبر الماضي حتى عام 2024.

وأشارت تقارير الى ان فيراري كان ينوي تمديد عقد فيتل لسنة واحدة فقط مع تقليص راتبه، لكن الالماني أوضح الثلاثاء ان "العامل المالي لم يلعب دورا في هذا القرار".

ويأمل منظمو بطولة العالم في التمكن من إطلاق الموسم في الخامس من تموز/يوليو على حلبة سبيلبرغ في النمسا، وإقامة سباق ثانٍ بعد أسبوع فقط على الحلبة نفسها، بعد إلغاء أو إرجاء عشرة سباقات حتى الآن هذا الموسم، على ان يرتبط ذلك بالإجراءات الصحية والقيود الحكومية المفروضة على نطاق واسع للحد من تفشي الفيروس.

© 2020 AFP