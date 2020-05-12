قرار جديد حول هدنة عالمية بسبب فيروس كورونا قيد الإعداد في الأمم المتحدة (دبلوماسيون)

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الامم المتحدة (الولايات المتحدة) (أ ف ب)

أفاد دبلوماسيون الثلاثاء أن المانيا واستونيا تعتزمان طرح مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يتعلق بوقف لإطلاق النار على مستوى العالم خلال أزمة كورونا، وليحل مكان مسودة سابقة مماثلة كانت قد أعدتها تونس وفرنسا وعرقلتها الولايات المتحدة.

وتم تقديم الاقتراح الثلاثاء خلال مؤتمر عبر الفيديو عقد خلف أبواب مغلقة ودعت اليه استونيا التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن.

وقال دبلوماسي طلب عدم كشف هويته "علينا أن نقلب الصفحة".

وأضاف دبلوماسي آخر أن المانيا واستونيا، الدولتان غير الدائمتي العضوية في مجلس الامن، "تريدان تعميم نص قامتا بصياغته".

وسيركز مشروع القرار الجديد، كنظيره الفرنسي التونسي، على الدعوة الى وقف لإطلاق النار في مختلف النزاعات في العالم لإعطاء الدول المتحاربة الفرصة للتصدي لوباء فيروس كورونا.

ولفت دبلوماسيون الى أن النص الجديد سيعتمد على العديد من النقاط التي أثيرت في المشروع السابق، لكنه سيكون أقصر و"أكثر إيجازا".

وقال أحد الدبلوماسيين إن الصين أعلنت الثلاثاء انها تدعم تحركا سريعا في المجلس يؤدي الى نتائج.

والسبت قال دبلوماسي صيني إن واشنطن تتحمل "المسؤولية الكاملة" لإعاقة القرار الفرنسي التونسي.

وفاجأت واشنطن المجلس الجمعة بعرقلة القرار ومنعه من المضي قدما نحو التصويت.

وكشف مفاوضون طلبوا عدم الافصاح عن هوياتهم أن واشنطن غيّرت موقفها غداة موافقتها على النص.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية حينها "برأينا، يجب أن يكون الهدف دعم دعوة الأمين العام الى وقف عالمي لإطلاق النار".

وهددت واشنطن باستخدام حق النقض إذا كانت هناك أي إشارة صريحة إلى منظمة الصحة العالمية التي اتهمها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالتقليل من خطورة تفشي المرض في الصين.

وأشار دبلوماسيون الى أنه في الوقت نفسه لوحت بكين ايضا بحقها في النقض في حال لم يتم ذكر منظمة الصحة العالمية، قبل أن تتراجع عن ذلك وتقبل بالصيغة المقدمة.

وقال سفير استونيا لدى الأمم المتحدة سفين يورغنسون "يجب ان نجد مخرجا لهذا المأزق"، دون أن يؤكد مشاركة بلاده في صياغة المسودة الجديدة مع المانيا.

وصرح لفرانس برس "من العار اننا نحن في مجلس الامن لم نكن قادرين على الوفاء بمسؤوليتنا في هذا الامر".

© 2020 AFP