مؤتمر افتراضي للاتحاد الدولي لكرة القدم في أيلول/سبتمبر

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لوزان (سويسرا) (أ ف ب)

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الثلاثاء، انه سيعقد مؤتمره السبعين الذي كان مقررا في أديس أبابا في الخامس من حزيران/يونيو، بشكل افتراضي في 18 أيلول/سبتمبر المقبل.

وكان الفيفا قد أعلن مطلع آذار/مارس، إرجاء مؤتمره في العاصمة الإثيوبية، إلى 18 أيلول/سبتمبر بسبب الأزمة الناشئة عن انتشار فيروس كورونا المستجد، لكنه قرر اليوم الاستعاضة عنه بمؤتمر افتراضي عبر الانترنت.

وأشار الفيفا في بيان له إلى أن المؤتمر سيعقد أخيرا "عبر الإنترنت في 18 أيلول/سبتمبر". على أن يسبقه اجتماع لمجلسه بالوسيلة نفسها.

كما سيعقد مجلس فيفا اجتماعا كان مقررا في 20 آذار/مارس، لكن جرى تأجيله بسبب "كوفيد-19"، في حزيران/يونيو أو تموز/يوليو، عن طريق التواصل بالفيديو.

وأعلن الفيفا أيضا عن المواعيد الجديدة لعدة بطولات دولية، لافتا إلى أن هذه المواعيد لا تزال "رهنا بالتطورات".

وبات موعد بطولة كأس العالم للسيدات دون 20 سنة في كوستاريكا وبنما في الفترة من 20 كانون الثاني/يناير إلى 6 شباط/فبراير 2021، مع الاحتفاظ بمعايير الأهلية التي تم تعيينها في البداية، وبطولة كأس العالم للسيدات دون 17 سنة المقررة في الهند من 17 شباط/فبراير إلى 7 آذار/مارس 2021، وكأس العالم لكرة الصالات في ليتوانيا من 12 أيلول/سبتمبر إلى 3 تشرين الأول/أكتوبر 2021.

إيبي/ف ط/جأش

© 2020 AFP