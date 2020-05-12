مقتل جندي إسرائيلي برشق حجارة في الضفة الغربية (الجيش)

جعفر أشتية ا ف ب

فلسطيني يرشق قوات إسرائيلية بحجارة قرب إطارات مشتعلة في بلدة كفر قدوم في الضفة الغربية المحتلة في الثامن من أيار/مايو 2020

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القدس (أ ف ب)

أعلن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء مقتل جندي برشق حجارة في بلدة يعبد في شمال الضفة الغربية المحتلة خلال عملية للجيش في المنطقة.

وقال الجيش في بيان أن الجندي الرقيب عميت بن إيغال (21 عاماً) أصيب صباح اليوم "برشق حجارة في رأسه أثناء نشاط عملاني للجيش" في بلدة يعبد غرب مدينة جنين، ما تسبب بقتله.

وأوضحت متحدثة عسكرية إسرائيلية لوكالة فرانس برس أن فلسطينيا رشق الحجر، من دون تفاصيل إضافية.

وذكرت مصادر محلية في البلدة "أن الجيش الإسرائيلي نفذ اعتقالات في البلدة جرت على أثرها مواجهات".

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" "أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت فجر اليوم الثلاثاء أربعة شبان من بلدة يعبد جنوب غرب جنين، وأصابت العشرات بحالات اختناق خلال مواجهات لا تزال قائمة عقب تجديد اقتحام البلدة".

وأضافت أن القوات الإسرائيلية استقدمت "تعزيزات عسكرية وداهمت عددا من منازل المواطنين".

ويأتي ذلك عشية زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الى إسرائيل حيث سيلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ورئيس الكنيست بني غانتس، قبل أن تقسم الحكومة الإسرائيلية الجديدة اليمين الخميس.

ويقطن حوالى 2,7 مليون فلسطيني الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ 1967. كما يقطن فيها 400 ألف فلسطيني في مستوطنات تعتبر غير قانونية في نظر القانون الدولي.

© 2020 AFP