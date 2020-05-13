الكونغرس الأمريكي يستعد للتصويت على حزمة إنعاش اقتصادي لمواجهة فيروس كورونا

أ ف ب

لمواجهة تبعات فيروس كورونا المستجد وتأمين دفعات مالية طارئة إلى ملايين الأسر الأمريكية، يستعد الكونغرس للتصويت على حزمة إنعاش اقتصادي بقيمة ثلاثة تريليونات دولار هي الأكبر حتى الآن. وحصدت جائحة كوفيد-19 أرواح أكثر من 80 ألف أمريكي وفقا لحصيلة جامعة "جونز هوبكنز" ليوم الأربعاء. وسجلت الولايات المتحدة 1,894 وفاة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة.

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سجلت الولايات المتحدة 1,894 وفاة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة، ما يرفع الحصيلة الاجمالية للوفيات في البلاد إلى 82,246، وفق إحصاء لجامعة جونز هوبكنز حتى الساعة 8,30 مساء (00,30 ت غ الأربعاء).

ويظهر الرقم ارتفاعا حادا في أكثر البلدان تضررا من حيث عدد الوفيات، بعد أن تراجعت أعداد الذين يفقدون حياتهم جراء كوفيد-19 إلى ما دون الألف يومي الأحد والإثنين.

وبلغ عدد الإصابات المؤكدة 1,367,927، وفق الجامعة التي تتخذ من بالتيمور مقرا لها.

ولمواجهة تبعات فيروس كورونا المستجد وتأمين دفعات طارئة إلى ملايين الأسر الأمريكية، كشف الديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي الثلاثاء عن حزمة إنعاش اقتصادي بقيمة ثلاثة تريليونات دولار هي الأكبر حتى الآن.

أربعة قوانين للتخفيف من آثار الوباء

والتشريع الذي يحمل اسم "قانون الأبطال" تم تقديمه في مجلس النواب الذي يتمتع بغالبية ديمقراطية ويتوقع أن يتم التصويت عليه هذا الأسبوع.

لكن القانون المكون من 1,815 صفحة واجه معارضة فورية من قبل مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون، حيث اعتبر أعضاء بارزون فيه أن لا حاجة لجولة جديدة من التمويل الطارئ.

وكان الرئيس دونالد ترامب قد قال في وقت سابق إنه ضد التسرع بإقرار تشريعات جديدة متعلقة بفيروس كورونا.

والجدير ذكره أن ترامب وقّع أربعة قوانين في الأشهر الأخيرة للتخفيف من الآثار الناجمة عن فيروس كورونا، بينها "قانون كيرز" أو "قانون المساعدة والإنعاش والأمان الاقتصادي" الذي أقر في آذار/مارس ويشتمل على حزمة إنقاذ هائلة بقيمة 2,2 تريليون دولار.

على الكونغرس "التصرف بجرأة"

وتصف رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي مشروع القانون الجديد بأنه "كيرز رقم 2"، إذ يتضمن جولة ثانية من الدفعات المالية التي تصل إلى 6 آلاف دولار للعائلة في محاولة لتخفيف العبء عن عشرات ملايين الأمريكيين الذين فقدوا وظائفهم.

كما أنه يمول العاملين الصحيين ومسعفي الحالات الطارئة ويوسع حلقة الفحوص وتتبع المصابين ويعزز إقراض الشركات الصغيرة والأمن الغذائي للأسر الفقيرة.

وذكرت بيلوسي خلال تقديم مشروع القانون "إننا نواجه أكبر كارثة في تاريخ أمتنا"، مضيفة أن على الكونغرس "التصرف بجرأة". وأكدت "إذا لم نفعل ذلك، فهذا سيكلفنا مزيدا من الأرواح والوظائف لاحقا. عدم التحرك هو المسار الأكثر كلفة".

وعارض الجمهوريون في مجلسي النواب والشيوخ بسرعة ما وصفوه بأنه قائمة أمنيات ليبرالية منتفخة. ومن جانبه، قال عضو مجلس الشيوخ جون باراسو للصحافيين "ما تقترحه نانسي بيلوسي لن يمر أبدا في مجلس الشيوخ".

وينص مشروع القانون على تمويل الانتخابات الأمريكية، بما في ذلك توسيع التصويت المبكر وعبر البريد، وهي أمور يعارضها بعض الجمهوريين.

كما ويخصص تريليون دولار للحكومات المحلية التي استنفدت إيراداتها في إطار مكافحة فيروس كورونا، و200 مليار دولار لـ"صندوق الأبطال" الذي يوفر بدل مخاطر للعمال الأساسيين.

فرانس24/ أ ف ب

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