النيجر تعلن مقتل 75 "إرهابيا" من بوكو حرام

اودو مارتي ا ف ب/AFP/ارشيف

شاحنة تابعة لتنظيم الدولة الاسلامية في غرب افريقيا في نيجيريا في 2 آب/اغسطس 2019

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نيامى (أ ف ب)

أعلنت وزارة الدفاع في النيجر الأربعاء مقتل نحو 75 مقاتلا من جماعة بوكو حرام في جنوب شرق البلاد ونيجيريا المجاورة.

وأفادت الوزارة في بيان أن 25 "إرهابيا" قتلوا الاثنين في جنوب ديفا، كبرى مدن جنوب شرق النيجر، بينما "تم تحييد... نحو خمسين" آخرين في اليوم ذاته على الأراضي النيجيرية في منطقة بحيرة تشاد، وذلك في عمليتين نفّذتهما قوة مضادة للجهاديين. ولم يتسن التأكد من الأرقام من مصدر مستقل.

وخلال "استطلاع هجومي على طول ضفاف كومادوغو" قامت عناصر من القوات المسلحة النيجيرية في فرقة العمل المشتركة المتعددة الجنسيات (النيجر ونيجيريا وتشاد والكاميرون) "بالاشتباك" يوم الاثنين "حوالي الساعة 15,00 (14,00 ت غ) مع مقاتلين إرهابيين من بوكو حرام في منطقة تقع على بعد 74 كم جنوب ديفا وتمكنوا من تحييد الجماعة الإرهابية بأكملها"، بحسب وزارة الدفاع.

وأشار البيان إلى أن "النتائج كانت على النحو التالي، من الجانب الصديق إصابة اثنان بجروح طفيفة. ومن جانب العدو مقتل 25 إرهابيا". وتم العثور على سيارة وأسلحة وذخيرة وأربع دراجات نارية ومواد مختلفة "للاستخدام العسكري".

وفي نفس اليوم، تم "تحييد" حوالي خمسين عنصرًا من عناصر العدو في جزيرة تومبون فولاني (في نيجيريا) إثر القصف الجوي ونيران المدفعية من قبل القوة المتعددة الجنسيات، وفق بيان الوزارة الذي لفت كذلك إلى أن "ملاجئ ومستودعات لوجستية" للجهاديين "دمرت ايضا".

يوم 3 أيار/مايو، دار قتال عنيف بين الجيش النيجري ومقاتلين جهاديين قرب جسر دوتشي الذي يربط النيجر ونيجيريا جنوب مدينة ديفا. وقتل إثر ذلك جنديان نيجريان وجرح ثلاثة آخرون، وفق حصيلة أعلنتها وزارة الدفاع.

وفي فيديو دعائي (يزعم أنه يصور الهجوم) نشره تنظيم الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا المنشق عن بوكو حرام، يظهر متمرّدون يُسيطرون على عربات وشحنات أسلحة، وسط إطلاق نار كثيف من أسلحة آليّة مصدره معسكر للجيش النيجري.

كما تبادل الجيش النيجري إطلاق النار مع مقاتلين جهاديين السبت على مشارف مدينة ديفا جنوب شرق البلاد قرب الحدود مع نيجيريا.

وتستضيف منطقة ديفا وفق الأمم المتحدة 120 ألف لاجئ وآلاف النازحين.

وأدى النزاع مع جهاديي بوكو حرام وتنظيم الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا إلى مقتل أكثر من 36 ألف شخص منذ 2009 في شمال شرق نيجيريا ونزوح نحو مليوني شخص عن منازلهم.

ونادرا ما تُميّز السلطات في بياناتها بين تنظيم الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا وجماعة بوكو حرام.

© 2020 AFP