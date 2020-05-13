تونس: وفاة الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية الشاذلي القليبي

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أعلنت وزارة الثقافة التونسية وفاة الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية التونسي الشاذلي القليبي، الأربعاء، عن عمر ناهز 95 عاما. وشغل القليبي، الحاصل على شهادة جامعية في اختصاصات اللغة والآداب العربية من جامعة السوربون، عددا من المناصب الرسمية في بلاده وفي العالم العربي، بينها توليه إدارة الإذاعة والتلفزة التونسية.

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توفي الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية التونسي الشاذلي القليبي، الأربعاء، عن عمر ناهز 95 عاما، حسب ما أعلنت وزارة الثقافة التونسية.

وتولى القليبي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية خلفا للمصري محمود رياض ما بين 1979 و1990.

وجرى العرف على أن يكون الأمين العام للجامعة من دولة المقر التي كان كل الأمناء منها منذ تأسيسها العام 1945 باستثناء مرة واحدة فقط تولى فيها القليبي هذا المنصب عقب نقل مقر هذه المنظمة الإقليمية إلى تونس إثر توقيع مصر اتفاقيات كامب ديفيد مع إسرائيل في العام 1978.

وقدم القليبي استقالته ولم يذكر أسبابها آنذاك وتزامنت مع الغزو العراقي للكويت.

ومنحه أول رئيس لتونس الحبيب بورقيبة في سبعينيات القرن الماضي منصب رئيس الديوان الرئاسي ثم أصبح وزيرا للإعلام والثقافة.

وهو مؤسس وزارة الشؤون الثقافية في العام 1961، وشغل عددا من المناصب في الدولة التونسية وفي العالم العربي، بينها توليه إدارة الإذاعة والتلفزة التونسية.

ألّف القليبي كتبا ومقالات منها "العرب أمام قضية فلسطين"، و"من قضايا الدين والعصر"، و"أمة تواجه عصرا جديدا"، و"الشرق والغرب، السلام العنيف اليوم وغدا". وكتب كثيرا عن علاقته ببورقيبة في مؤلف صدر له في العام 2018 "أضواء من فترة حكم الحبيب بورقيبة".

حاصل على شهادة جامعية في اختصاصات اللغة والآداب العربية من جامعة السوربون، وكان عضوا منذ العام 1970 في مجمع اللغات العربية بالقاهرة.

فرانس24/ أ ف ب

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