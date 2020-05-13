روسيا: عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا يزيد عن عشرة آلاف يوميا منذ مطلع مايو

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أشخاص يرتدون أقنعة واقية في محطة مترو في موسكو في 12 أيار/مايو 2020

غداة التخفيف من إجراءات العزل الصحي، سجلت روسيا الأربعاء أكثر من عشرة آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، وهي تسجل هذا العدد يوميا منذ مطلع مايو. وباتت ثاني دولة في العالم من حيث عدد الإصابات مع 242 ألفا و271 حالة، رغم أن معدل الوفيات فيها يبقى منخفضا مقارنة مع دول أخرى. وستبقى غالبية الأماكن العامة مغلقة بما في ذلك المطاعم، فيما لا تزال التجمعات محظورة حتى إشعار آخر.

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سجلت روسيا مجددا الأربعاء أكثر من عشرة آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة. وهي تسجل يوميا أكثر من عشرة آلاف حالة إضافية منذ مطلع أيار/مايو.

ومنذ الثلاثاء، باتت روسيا ثاني دولة في العالم من حيث عدد الإصابات مع 242 ألفا و271 حالة، لكن معدل الوفيات فيها يبقى منخفضا مقارنة مع دول أخرى مع 2212 وفاة.

وتؤكد السلطات أن هذا العدد المنخفض يعود إلى أن الحكومة أمرت منذ آذار/مارس بعزل المسافرين القادمين من الدول المتأثرة بالفيروس وكذلك السكان المعرضين للخطر وأعادت تنظيم نظامها الاستشفائي.

ارتفاع عدد الإصابات في موسكو بفيروس كورونا؟

وغالبية الحالات الجديدة التي رصدت هي لأشخاص لا تظهر عليهم عوارض المرض أو تكون خفيفة ولا تتطلب دخول المستشفى. كما أن 43,1% من الحالات العشرة آلاف و899 التي سجلت في الساعات الـ24 الماضية لم تظهر عليهم أية عوارض لوباء كوفيد-19.

وأكد وزير الصحة ميخائيل موراشكو أمام البرلمان أنه تم وصل حوالى 1500 مريض بأجهزة التنفس الاصطناعي. وقال إنه يتوقع تجربة أولى نماذج لقاحات في روسيا في حزيران/يونيو، مشيرا إلى أن العديد من الأدوية ستدخل في مرحلة التجارب السريرية أيضا "في الأسابيع المقبلة".

وتبقى غالبية الأماكن العامة مغلقة بما في ذلك المطاعم، فيما لا تزال التجمعات محظورة حتى إشعار آخر. لكن الصناعات والورش استأنفت العمل بما يشمل موسكو، البؤرة الأساسية للوباء.

ولا تزال العاصمة الروسية خاضعة لإجراءات عزل بشكل كامل تقريبا رغم عدم الالتزام بها بدقة على الدوام. وبات وضع الكمامات وقفازات الوقاية إلزاميا في وسائل النقل العام والسوبرماركت.

ويعبر منتقدون للنظام الروسي أن السلطات لا تأخذ بالاعتبار وفاة الآلاف ويشتبهون بأنها تعزو وفاة مصابين بكوفيد-19 إلى أسباب أخرى.

فرانس24/ أ ف ب

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