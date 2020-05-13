ريبورتاج: الخطوط الجوية الفرنسية تتصدى لجائحة كورونا عبر كمامات إجبارية ومقاعد معزولة للمسافرين

صورة ملتقطة من شاشة فرانس24 © فرانس 24

دبت الحياة من جديد في مطار شارل ديغول بالعاصمة الفرنسية باريس بعدما بدأت عشرات الطائرات التابعة للخطوط الجوية الفرنسية باستئناف عملها ولكن تحت شروط استثنائية. حيث بات ارتداء الكمامات إجباريا كما أصبح قياس حرارة المسافرين أمرا لا يمكن التخلي عنه. وفي حال ظهور أعراض فيروس كورونا على أحد الركاب خلال الرحلة يقوم الطاقم بالاعتناء مباشرة بالمسافر عن طريق عزله في مقاعد مخصصة بنهاية الطائرة بعيدا عن كافة المسافرين. وبعد كل رحلة، يتم تنظيف الطائرة بالكامل بمطهرات ومعقمات مقاومة للفيروسات من المقصورة وصولا إلى قمرة القيادة. تقرير فرانس24 - بينوا بيروشي وناتاليا رويز جيرالدو ومحمد فرحات.