سيرينا "أفضل من أي وقت مضى" بدنيا في ظل توقف المنافسات

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لوس انجليس (أ ف ب)

أعربت الأميركية سيرينا وليامس عن توقها للعودة الى ملاعب كرة المضرب المعلقة منافساتها بسبب فيروس كورونا المستجد، مؤكدة أنها باتت في وضع بدني "أفضل من أي وقت مضى" على رغم اقترابها من اتمام التاسعة والثلاثين من العمر.

وقالت اللاعبة المتوجة بـ23 لقبا في بطولات الغراند سلام "أتطلع قدما فعلا للعودة الى الملعب"، وذلك في حوار مباشر عبر انستاغرام مع شقيقتها المخضرمة فينوس ليل الثلاثاء.

وأضافت سيرينا "هذا هو ما أقوم به على أفضل وجه. أنا أعشق اللعب".

وأدت جائحة "كوفيد-19" الى تجميد الغالبية العظمى من النشاطات الرياضية منذ آذار/مارس الماضي. وأعلنت رابطتا المحترفين والمحترفات في كرة المضرب، تعليق المنافسات حتى 13 تموز/يوليو على الأقل.

ورأت سيرينا التي تتم في 26 أيلول/سبتمبر المقبل التاسعة والثلاثين من العمر، ان فترة التوقف هذا باتت بمثابة "شر لا بد منه".

وتابعت اللاعبة التي توجت بآخر لقب كبير مطلع العام 2017 (بطولة أستراليا المفتوحة) قبل ان تتوقف عن اللعب لنحو عام كامل في إجازة حمل وولادة، "شعرت وكأن جسدي كان يحتاج الى ذلك، على رغم انني لم أكن أرغب به"، في إشارة الى التوقف عن اللعب.

وتابعت "الآن أشعر بأنني في حال أفضل من أي وقت مضى. أشعر بأنني مرتاحة أكثر، جاهزة أكثر (بدنيا). الآن يمكنني أن أزاول كرة مضرب حقيقية".

وعانت سيرينا بعد عودتها الى الملاعب في العام 2018 من آثار الغياب الطويل التي وضعت خلاله مولودتها الأولى أليكسيس أولمبيا في أيلول/سبتمبر من العام الذي سبقه.

وهي فشلت منذ عودتها في معادلة الرقم القياسي لعدد ألقاب الغراند سلام الذي تحمله الأسترالية مارغريت كورت (24 لقبا)، على رغم خوضها المباراة النهائية لبطولة كبرى أربع مرات (ويمبلدون الإنكليزية وفلاشينغ ميدوز الأميركية عامي 2018 و2019).

© 2020 AFP