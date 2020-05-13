فورمولا واحد: ساينز خلفا لفيتل في فيراري والإعلان هذا الأسبوع (تقارير)

ويليام وست ا ف ب/ارشيف

ترشح التقارير الصحافية الإسباني كارلوس ساينز سائق فريق ماكلارين، والذي يظهر في صورة مؤرخة 12 آذار/مارس 2020، لخلافة الألماني سيباستيان فيتل في فيراري.

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باريس (أ ف ب)

أفادت تقارير صحافية الأربعاء أن فريق فيراري في طريقه للإعلان هذا الأسبوع عن التعاقد مع السائق الإسباني كارلوس ساينز لخلافة الألماني سيباستيان فيتل، وذلك اعتبارا من موسم 2021 لبطولة العالم في سباقات الفورمولا واحد.

وأعلن الفريق الإيطالي وفيتل بطل العالم أربع مرات (2010-2013)، الثلاثاء افتراق سبيلهما في نهاية موسم 2020 الذي لم ينطلق بعد بسبب فيروس كورونا المستجد.

وكشفت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية المالكة لحقوق بث بطولة الفئة الأولى، أن المفاوضات بين فيراري وساينز سائق فريق ماكلارين حاليا، وصلت الى مراحل متقدمة، وقد يتم الإعلان الرسمي عن التحاقه بـ"سكوديريا" قبل نهاية الأسبوع الحالي.

وأعلن فيراري وفيتل الثلاثاء أن مسيرة الأخير مع الفريق ستنتهي هذا العام بعد انتفاء "الرغبة المشتركة" بمواصلة المشوار، دون أن يتم كشف هوية السائق الذي سيخلفه.

لكن اسم ساينز طُرِحَ في الساعات الأخيرة كخلف محتمل لفيتل الذي دافع عن ألوان فيراري بدءا من موسم 2015.

وأكدت "سكاي" الأربعاء أن فيراري سيعلن في الأيام القليلة المقبلة تعاقده مع الإسباني الذي ينتهي عقده مع ماكلارين بختام الموسم الحالي.

الى ذلك، أشارت الشبكة البريطانية الى أن بديل ساينز مع ماكلارين سيكون الأسترالي دانيال ريكياردو الذي ينهي هذا الموسم أيضا، عقد العامين مع فريق رينو الفرنسي.

ولم يكشف فيتل (32 عاما) خططه، لكن محلل "سكاي" السائق السابق مارتن بروندل لم يستبعد "ابتعاد سيباستيان عن الفورمولا واحد".

وسيكون انضمام ساينز الى فيراري للقيادة بجانب شارل لوكلير من موناكو خطوة غير متوقعة، لاسيما وأن سجل السائق الإسباني البالغ من العمر 25 عاما متواضع في سباقات الفئة الأولى، حيث بدأ مشواره عام 2015 في فريق تورو روسو الى جانب نجم ريد بول الحالي الهولندي ماكس فيرشتابن.

وخلافا لزميله الهولندي الذي كوفئ في العام التالي بترفيعه الى الفريق الأساسي ريد بول، عانى ساينز نجل السائق الإسباني السابق الذي يحمل الاسم نفسه، وانتقل الى رينو في 2017 دون تحقيق أي نتائج تذكر، وانتظر حتى العام الماضي للصعود الى منصة التتويج للمرة الأولى في مسيرته حين حل ثالثا في سباق البرازيل خلف مقود سيارة ماكلارين.

وبدأ التلميح الى تعاقد فيراري مع ساينز الثلاثاء، وورد على لسان فيرشتابن الذي رد على سؤال طرحه السائق الاسكتلندي السابق ديفيد كولتارد بشأن ترشيح اسم إسباني أو إيطالي، ويعني به ريكياردو المولود لأب وأم من أصول إيطالية، للقيادة الى جانب لوكلير في "سكوديريا".

وقال الهولندي "لا أعتقد أنه سيكون اسما برنّة إيطالية"، في تلميح لاستبعاد انضمام ريكياردو لفيراري.

وتابع خلال حديث عبر انستاغرام "في نهاية المطاف، إنه فقط تخمين. علينا أن ننتظر ونرى ما سيحصل".

كما أكد فيرشتابن أنه لن ينتقل الى فيراري، موضحا "أنا في ريد بول. لقد رأيت بعض الأسئلة بشأن إمكانية انتقالي الى فيراري. ولكن لا".

© 2020 AFP