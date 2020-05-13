فيروس كورونا: الاتحاد الأوروبي يدعو إلى عودة تدريجية للسياحة في الدول الأعضاء

دعا الاتحاد الأوروبي الأربعاء إلى عودة تدريجية للسياحة في الدول الأعضاء، بعد أن تضرر هذا القطاع كثيرا نتيجة التدابير المفروضة للوقاية من وباء كوفيد-19. وقالت نائبة رئيسة المفوضية مارغريت فيستاغر في مؤتمر صحفي في بروكسل: "إذا بذلنا كلنا جهودا، لن يكون علينا تمضية الصيف محجوزين في المنزل، ولن يضيع موسم الصيف كله بالنسبة إلى الصناعة السياحية".

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دعا الاتحاد الأوروبي الأربعاء إلى عودة تدريجية للسياحة في الدول الأعضاء، بعد أن تضرر هذا القطاع الأساسي بالنسبة لاقتصاد الاتحاد كثيرا نتيجة التدابير المفروضة للوقاية من وباء كوفيد-19.

وقالت نائبة رئيسة المفوضية مارغريت فيستاغر في مؤتمر صحفي في بروكسل: "لن يكون هذا صيفا عاديا (...) لكن إذا بذلنا كلنا جهودا، لن يكون علينا تمضية الصيف محجوزين في المنزل، ولن يضيع موسم الصيف كله بالنسبة إلى الصناعة السياحية".

وتمثل السياحة 10% من الناتج المحلي الإجمالي و12% من الوظائف في الاقتصاد الأوروبي. وتريد المفوضية دفع الدول التي فرضت إجراءات عزل مشددة إلى أن ترفع تدريجيا القيود والتدابير المفروضة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأراد المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية الإيطالي الجنسية باولو جينتيلوني أن يطمئن على غرار فيستاغر. فوعد خلال مقابلة الأربعاء مع ست صحف أوروبية أنه "سيكون لدينا موسم سياحي هذا الصيف، حتى لو أنه سيكون مع تدابير للسلامة وقيود لم تكن موجودة العام الماضي".

فرانس24/ أ ف ب

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