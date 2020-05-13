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فيروس كورونا: خطوة إلى الأمام وأخرى إلى الخلف... الدول العربية تصارع لتجاوز مرحلة الحجر

صورة ملتقطة من شاشة فرانس24 © فرانس 24

تعمل الدول العربية على قدم وساق لاحتواء فيروس كورونا خصوصا في هذه الفترة من العام التي تتزامن مع شهر رمضان ثم عيد الفطر، وللحد من التجمعات والتزاور سيستمر الحجر الصحي في الجزائر حتى آخر الشهر الجاري، كما أعلنت السلطات اللبنانية إغلاقا جديدا لمدة أربعة أيام بعد تسجيل ارتفاع ملحوظ في عدد الإصابات. وعلى الرغم من نجاح تونس في "السيطرة" على الوباء إلا أن الإجراءات الاحترازية لا تزال مستمرة. كما فرضت السعودية حظر تجول أثناء عطلة عيد الفطر على مدار 24 ساعة.