مقتل فتى فلسطيني برصاص الجيش الاسرائيلي اثناء مواجهات بالضفة الغربية المحتلة (وزارة فلسطينية)

جعفر أشتية ا ف ب

جنود إسرائيليون في بلدة يعبد في الضفة الغربية المحتلة في 12 أيار/مايو 2020

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الخليل (الاراضي الفلسطينية) (أ ف ب)

اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل فتى فلسطيني الأربعاء في مخيم الفوار بجنوب الضفة الغربية المحتلة اثناء مواجهات قبيل وصول وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو الى اسرائيل في زيارة خاطفة.

وقالت الوزارة في بيان إن "الطفل زيد فضل قيسية (15 عاما) استشهد برصاصة مباشرة في الرأس أطلقها عليه جنود الاحتلال في مخيم الفوار بمحافظة الخليل"، موضحة أن أربعة شبان فلسطينيين آخرين أيضا جرحوا.

وذكرت ناطقة باسم الجيش الاسرائيلي اتصلت بها وكالة فرانس برس أن الجيش يحقق في هذه المعلومات.

وقال سكان في مخيم الفوار إن "القوات الإسرائيلية دخلت المخيم في وقت مبكر من صباح الأربعاء للقيام باعتقالات ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع شبان المخيم".

ويأتي ذلك غداة مقتل أول جندي إسرائيلي منذ بداية العام الثلاثاء في الضفة الغربية المحتلة بحجارة رشقها فلسطينيون. وبعد ساعات على مقتل الجندي، أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها أحبطت هجوما بالسكين على معبر قلنديا بين إسرائيل ووسط الضفة الغربية.

وتتزامن هذه التطورات مع وصول وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى إسرائيل الأربعاء في زيارة خاطفة يلتقي خلالها مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو والجنرال بني غانتس لإجراء محادثات حول مخطط إسرائيل المثير للجدل لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

© 2020 AFP