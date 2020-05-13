من هي لاعبة التنس الجزائرية إيناس إيبو التي اهتز قصر المرادية لـ"إرسالها الساحق" ضد النمساوي ثيم؟

نشرت لاعبة التنس الجزائرية، التي صنفت ضمن أفضل ثلاثين لاعبة ناشئة حول العالم في سن الرابعة عشر، إيناس إيبو (21 عاما) مقطع فيديو مصور بتاريخ 9 مايو/أيار ردا على رفض لاعب كرة المضرب النمساوي دومينيك ثيم التبرع إلى لاعبي التنس غير المصنفين عالميا الذين فقدوا رواتبهم نتيجة توقف البطولات على خلفية جائحة فيروس كورونا. وكانت رسالة قوية اخترقت القارات واهتز لها قصر المرادية، إذ تجاوب معها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، حيث تعهد بدعمها. فمن هي إيناس إيبو صاحبة "الإرسال الساحق" ضد ثيم الذي اهتز له قصر المرادية؟

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"نحن لسنا هنا بفضل أموالك.. لا نحتاج منك شيئا.. فقط بعض الاحترام لتضحياتنا"، بهذه الكلمات أجابت لاعبة كرة المضرب الجزائرية الشابة إيناس إيبو على اللاعب النمساوي دومينيك ثيو وهو المصنف ثالث عالميا والذي بلغت ثروته التي جناها من التنس، طبقا لمحللين رياضيين، ما يقارب الـ25 مليون دولار، وهو أيضا من بين أفضل 15 لاعبا من حيث الدخل في العالم. وقد رفض اللاعب "الثري" المشاركة في مبادرة من زملائه تهدف إلى التبرع للاعبين غير المصنفين عالميا الذين فقدوا رواتبهم بسبب توقف جميع البطولات على خلفية جائحة فيروس كورونا.

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فقد اقترحت مجموعة من عمالقة كرة المضرب منهم نوفاك دجوكوفيتش ورافايل نادال وروجيه فيدرير، في منتصف أبريل/ نيسان الماضي خطة للوقوف بجانب من هم خارج نادي المئة (رجالا وسيدات) عن طريق إنشاء صندوق لمساعدتهم ماديا، ولكن اللاعب النمساوي رفض المبادرة قائلا في حوار مع تلفزيون ليكيب الفرنسي: "لقد رأيت لاعبين في الدورات الدولية (ITF) غير محترفين. لماذا يجب أن أمنحهم المال".

Dear Dominic, Your last words were hurtful to say the least, the reason why i decided to write you this open letter. Hopefully you’ll change your mind about me and many of us sharing the same situation after watching this video. Don’t get me wrong, i don’t blame you for what you are or this current situation because after all, it’s mainly up to national and international federations to look after tennis family and sort out difficulties, for the sake of this sport. But this answer is a way to bring light to our situation and maybe also protecting our integrity... Our voice deserve to be heard also... Thanks for those who helped me put my anger into words, and words into images🙏🏻 Publiée par Ines Feryel Ibbou sur Samedi 9 mai 2020

"الإرسال الساحق" لإيبو الذي اخترق القارات

ردت اللاعبة الجزائرية الشابة إيناس إيبو على تصريحات ثيو عبر مقطع فيديو، مدته عشر دقائق، نشرته على إنستاغرام وفيس بوك تحت عنوان "رسالة مفتوحة إلى دومينيك ثيم"، وصفه المحللون بأنه بلغة كرة المضرب "إرسال ساحق".

واستهلت إيناس رسالتها المصورة التي وجهتها إلى اللاعب النمساوي بهذه العبارات "عزيزي دومينيك، بعد قراءة تصريحك الأخير، كنت أتساءل عما كان يمكن أن تكون مسيرتي المهنية وبالتالي حياتي إذا كنت مكانك. نعم، كيف ممكن أن تبدو دومينيك ثيم؟.

كما ألقت إيناس الضوء على المصاعب التي يواجهها الرياضي في بلاده وضيق ذات اليد الذي يهدد اللاعبين العرب خصوصا الموهوبين منهم "ولكن بعد كل شيء، حتى ولو لم يشرف على تدريبي أفراد من عائلتي فيمكننا على الأقل الاعتماد على المرافق المحلية! هل تعلم أن في الجزائر اللاعبين الناشئين نادرون جدًا؟ وليس هناك أي حدث ITF Pro أو ATP أو WTA واحد. لا يوجد مدرب واحد على المستوى الدولي. ولا يوجد حتى ملعبا مغلقا واحداً".

وتساءلت اللاعبة الجزائرية: "ماذا يعني أن يكون لديك مدرب يساعدك في البطولات؟ مدرب لياقة؟ معالج فيزيائي؟ مدرب ذهني؟ فريق عمل متخصص؟". وهي أمور لم تتعرف عليها في مسيرتها الاحترافية التي كشفت كيف تعاني خلالها من تأمين التذاكر للسفر والسكن بعيدا عن مركز البطولات لضعف الإمكانيات المادية والتغيب عن أهلها والبحث عن أرخص التذاكر للتنقل والتأقلم مع معدات غير ملائمة وأنها أحيانا تنهي مبارياتها بحذاء مثقوب.. كما أنها ولتضحياتها "نسيت متى احتفلت مع أهلي بذكرى ولادتي آخر مرة".

من هي لاعبة التنس الجزائرية إيناس إبيو؟

ولدت إيناس إيبو في الخامس من يناير/ كانون الثاني عام 1999 بحي سطاوالي بالجزائر العاصمة. وصنفت إيبو ضمن أفضل ثلاثين لاعبة ناشئة حول العالم في سن الرابعة عشر، كما احتلت مرتبة عالية ضمن فئة الـ ITF لكرة المضرب للناشئين. وعلى الرغم من ظروفها المادية القاسية بالإضافة إلى عدم وفرة بطولات لهذا النوع من الرياضة في بلدها إلا أنها نجحت في المشاركة في بطولة غراند سلامز للأطفال.

وبرغم كل العوائق التي واجهتها اللاعبة، بالإضافة إلى إصابتها في فترة حساسة من مسيرتها إلا أنها تابعت مسيرتها ونجحت في العودة لتصنيف اللاعبات المحترفات واليوم هي ضمن نادي الـ600.

وطبقا للترتيب الجديد للاتحادية الدولية للعبة، تحتل إيبو الصف الـ29 عالميا ”أواسط” بعدما كانت تحتل المركز 152 عالميا في بداية العام الجاري. كما ساهم اللقب الإفريقي الذي توجت به في سنة 2015 بالقاهرة في ارتقائها إلى الـ50 الأوائل عالميا، وتمكنت بطلة إفريقيا لأقل من 18 سنة من الاحتفاظ بهذا المركز لبضعة أسابيع، قبل أن تتقدم تدريجيا في تصنيفها إلى أن حلت بالمرتبة الـ40.

رسالة إيناس تصل إلى قصر المرادية

لا يمكن للجزائر أن تُضيّع موهبةً رياضيةً مثل إيناس إيبو وهي في مقتبلِ العمر و زهرة العطاء، في اختصاصٍ نادرًا ما ينجبُ جزائريين يبرعون فيه.عاجلاً، ستتكفل وزارة الشباب والرياضة بانشغالك. كل دعمي ومساندتي وتمنياتي لك بالنجاح ان شاء الله. — عبدالمجيد تبون - Abdelmadjid Tebboune (@TebbouneAmadjid) May 10, 2020

ووصلت رسالة إيناس التي وجهتها إلى لاعب التنس النمساوي إلى آذان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الذي غرد عبر تويتر قائلا: "لا يمكن للجزائر أن تُضيّع موهبةً رياضيةً مثل إيناس إيبو وهي في مقتبلِ العمر وزهرة العطاء، في اختصاصٍ نادرًا ما ينجبُ جزائريين يبرعون فيه.عاجلاً، ستتكفل وزارة الشباب والرياضة بانشغالك. كل دعمي ومساندتي وتمنياتي لك بالنجاح إن شاء الله."

شكرا جزيلاً سيد الرئيس هده الكلمات تشرفني🙏🏻، حلمي هو أن اتوج بكأس @rolandgarros @Wimbledon , @usopen

أسعد به الشعب الجزائري

اتمنى ان توفر لي كل الإمكانيات لتحقيق ذلك إن شاء الله 🇩🇿🇩🇿🇩🇿 https://t.co/pXBIx0ddQw — Ines Ibbou (@InesIbbou) May 11, 2020

وغردت إيناس لشكر الرئيس الجزائري على دعمه قائلة "شكرا سيادة الرئيس.. حلمي هو أن أتوج بكأس أسعد به الشعب الجزائري، وأتمنى أن توفر لي كل الإمكانيات لتحقيق ذلك".

"اللاعبون مثلك يجعلونني أتمسك بأحلامي.. رجاء لا تحطمها"

وختمت الشابة العصامية رسالتها بتشديدها على تأثير أزمة تفشي فيروس كورونا على العالم أجمع قائلة: "دومينيك، هذه الأزمة غير المتوقعة تضعنا في وقت صعب وتكشف حقيقتنا. ومساعدة اللاعبين هي بمثابة طوق النجاة لكرة المضرب. فاللعبة نبيلة. ومعنى الرياضة هو تفوق الأكثر موهبة، والأكثر ثباتًا، والمثابرون بجد، والأكثر شجاعة. هل تريد أن تلعب كرة المضرب بمفردك؟ دومينيك قلت لك أننا لم نطلب منك شيئًا، فقط القليل من الاحترام لتضحياتنا. اللاعبون مثلك يجعلونني أتمسك بأحلامي. رجاء لا تحطمها".

مها فريد

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