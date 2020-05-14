أوساكا نادمة على خجلهما ومصممة على أن "تكون أكثر حزما"

ويليام وست ا ف ب/ا ف ب

اليابانية ناومي اوساكا خلال مباراتها امام الاميركية كوكو غوف في بطولة استراليا المفتحة في كرة المضرب في 24 كانون الثاني/يناير 2020.

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لوس انجليس (أ ف ب)

اعترفت اليابانية ناومي أوساكا، المصنفة الأولى عالميا سابقا، الخميس بـ"الكثير من الندم" بسبب خجلها وترغب في الاستفادة من فترة الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا المستجد لإيجاد الوسائل "لتكون أكثر حزماً".

وأبلغت أوساكا التي تمضي فترة الحجر الصحي في منزلها في لوس أنجليس، مراسلي شبكة "سي إن إن سبورت" الأميركية "أعتقد أن الناس يعرفونني كشخصية خجولة جدا".

وتعتقد اللاعبة البالغة من العمر 22 عاما والفائزة ببطولتين كبيرتين (أمريكا المفتوحة 2018 وأستراليا المفتوحة 2019)، أن هذا الخجل جعلها أحيانًا تعاني من مواقف غير مرغوب فيها.

وقالت "أريد أن أستفيد من فترة الحجر هذه للتفكير في أشياء كثيرة. عندما أخلد إلى النوم أشعر بالكثير من الندم ومعظمها يرجع إلى حقيقة أنني لا أعبر عما أفكر به".

وأضافت "أجد نفسي عدة مرات في المواقف التي كان يمكنني فيها إبداء رأيي ولكن في النهاية أصمت والأشياء لا تتطور كما كنت أرغب"، قبل أن توضح أنه كان يتعين عليها أن تكون "أكثر حزما".

ومرت أوساكا، المصنفة عاشرة عالميا حاليا، بفترة صعبة نفسيا وجسديا، بعد فوزها ببطولة أستراليا المفتوحة في عام 2019 والتي تسببت في إزاحتها من قمة التصنيف العالمي، واعترفت بأنها عانت من الاكتئاب.

وبما أن تاريخ استئناف الدورات والبطولات غير معروف في الوقت الحالي، قالت أوساكا أنها استغلت فترة التوقف لاكتشاف أشياء أخرى، مثل الرسم.

واوضحت "جزء مني مشغول بالطبع (بسبب الوضع) لكنني لن أنسى كيف ألعب كرة المضرب. لن أتدرب خمس ساعات في اليوم لأن هذه هي الطريقة التي تنهك بها نفسك ونحن لا نعرف متى ستبدأ البطولات مرة أخرى".

© 2020 AFP