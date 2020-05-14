إسرائيل: تأجيل أداء اليمين الدستورية لحكومة الوحدة حتى الأحد لاستكمال "توزيع الحقائب في الليكود"

بيني غانتس وبنيامين نتانياهو يتصافحان أمام الرئيس رؤوفين ريفلين، في نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

تم تأجيل أداء اليمين الدستورية لحكومة الوحدة الإسرائيلية الجديدة بين بنيامين نتانياهو وبيني غانتس إلى الأحد حتى يتمكن نتاتياهو "من استكمال توزيع الحقائب في الليكود"، كما أفاد حزبا الليكود و"أزرق أبيض" في بيان.

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أعلن الحزبان الرئيسيان في إسرائيل (الليكود وحزب أزرق أبيض) الخميس عن تأجيل أداء اليمين الدستورية لحكومة الوحدة الجديدة بين بنيامين نتانياهو وبيني غانتس حتى الأحد.

وقال الطرفان في بيان مشترك: "طلب نتانياهو من غانتس تأجيل أداء اليمين حتى يوم الأحد لتمكينه من استكمال توزيع الحقائب في الليكود، ووافق غانتس على ذلك".

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ليلى عودة عن الحكومة الإسرائيلية

وكان من المقرر أن تؤدي حكومة الوحدة، التي سيتقاسم السلطة فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وبيني غانتس، اليمين الدستورية بعد نحو عام ونصف من أطول جمود سياسي تشهده الدولة العبرية جرت خلاله ثلاث انتخابات غير حاسمة.

وتأتي هذه الحكومة نتيجة اتفاق بين نتانياهو وغانتس الشهر المنصرم على أن تستمر لثلاث سنوات، بحيث يترأس نتانياهو الحكومة لمدة 18 شهرا ثم يتخلى عن المنصب لغانتس الذي سيتولى المنصب للمدة نفسها، بعدها تتوجه البلاد إلى انتخابات جديدة.

وسيجري تقاسم الحقائب الوزارية بين الكتل السياسية من الجانبين.

وكان رئيس الوزراء الذي يمثل اليمين الإسرائيلي والمستمر في السلطة منذ العام 2009 دون انقطاع، أعلن في رسالة بعثها للرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين في وقت متأخر من مساء الأربعاء عن انتهائه من تشكيل الحكومة.

حكومة إسرائيلية ستؤدي اليمين الدستورية

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وهذه الحكومة الإسرائيلية الخامسة والثلاثون منذ إنشاء إسرائيل عام 1948، ومن المقرر أن تضم ممثلين عن مختلف الأطر السياسية.

وعليه، ستتوزع الحقائب الوزارية على نواب في حزب العمل اليساري وتحالف غانتس الوسطي "أزرق أبيض" وحزب "الليكود" اليميني، وزعماء الأحزاب المحافظة والمتشددة.

محمود عباس-عن ضم أجزاء من الضفة الغربية

محمود عباس يهدد بإلغاء الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل

وفي خطاب بثه التلفزيون الرسمي الفلسطيني في وقت متأخر مساء الأربعاء، هدد الرئيس محمود عباس مجددا بإلغاء الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل والولايات المتحدة. وقال عباس "سنكون في حِلٍّ من كل تلك الاتفاقات والتفاهمات إذا أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن ضم أي جزء من أراضينا المحتلة".

ولم تتطرق "المبادئ التوجيهية" التي أعلنها نتانياهو إلى خطط الضم لكنها تناولت "تعزيز الأمن القومي والسعي إلى إحلال السلام".

ومن بين مفاجآت اللحظات الأخيرة ما قبل تشكيل الحكومة، أعلن وزير الدفاع المنتهية ولايته وزعيم حزب "يمينا" القومي نفتالي بينيت أنه سينضم إلى المعارضة.

وينظر إلى بينيت على أنه من أشد المؤيدين للضم والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.

فرانس24/ أ ف ب

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