الجزائر تستدعي سفير المغرب بعد تصريحات "مسيئة" نسبت للقنصل العام للمملكة بمدينة وهران

وزير الخارجية الجزائري صبري بوقدوم. © صورة من شاشة فرانس24

أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية الخميس أنها استدعت سفير المغرب على خلفية انتشار فيديو لقنصل المملكة في وهران عبر وسائل التواصل الاجتماعي يصف فيه، على ما يبدو، الجزائر بـ"البلد العدو" خلال لقائه رعايا مغاربة. وتم إبلاغ السفير المغربي بأن "توصيف القنصل العام المغربي في وهران للجزائر، إذا ما تأكد حصوله، على أنها "بلد عدو" هو إخلال خطير بالأعراف والتقاليد الدبلوماسية لا يمكن بأي حال من الأحوال قبوله"، وفق ما جاء في البيان.