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الجزائر: متطوعون يوزعون الكمامات الواقية من فيروس كورونا ضمن حملة تضامن في رمضان

صورة ملتقطة عن الشاشة. © فرانس24.

يقوم متطوعون جزائريون في جمعيات خيرية بتوزيع الكمامات الواقية من فيروس كورونا، وذلك عبر مختلف مدن البلاد، في إطار حملة تضامن تشمل توزيع المواد الغذائية على الفقراء خلال شهر رمضان. وقررت الجزائر الثلاثاء تمديد إجراءات الحجر الصحي حتى 29 مايو/أيار، داعية المواطنين إلى "التجند" للتخلص من وباء كوفيد-19، فيما أعلنت وزارة الصحة الأربعاء عن تسجيل 7 وفيات و186 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 522 حالة.