الولايات المتحدة تتهم الصين بمحاولة القرصنة وبكين ترفض "الافتراءات" الأمريكية

برندن سميالوفكسي ا ف ب

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحافي حول وباء كوفيد-19 في حديقة البيت الأبيض، واشنطن العاصمة، 11 أيار/مايو 2020

نبه مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي "أف بي آي" ووكالة الأمن الإلكتروني وأمن البنى التحتية الأربعاء في بيان الباحثين الأمريكيين إلى أن قراصنة تدعمهم "جمهورية الصين الشعبية" يحاولون سرقة أبحاث وملكيات فكرية على صلة بعلاجات لكوفيد-19 ولقاحات له. لكن بكين رفضت المزاعم الأمريكية قائلة إنها تعارض بشدة جميع الهجمات الإلكترونية.

إعلان اقرأ المزيد

نبهت هيئات أمنية أمريكية رسمية الأربعاء الباحثين الأمريكيين إلى أن قراصنة تدعمهم الصين يحاولون سرقة أبحاث وملكيات فكرية على صلة بعلاجات لكوفيد-19 ولقاحات له.

وجاء في بيان لمكتب التحقيقات الفدرالي ولوكالة الأمن الإلكتروني وأمن البنى التحتية أنه تم تنبيه المنظمات التي تجري أبحاثا حول الوباء من "استهداف مرجح وخروق للشبكة من جانب جمهورية الصين الشعبية".

وتابع البيان أنه "تم رصد محاولات لهذه الجهات تهدف إلى البحث عن ملكيات فكرية قيمة وبيانات للصحة العامة على صلة بلقاحات وعلاجات وفحوص من شبكات وطواقم على صلة بالأبحاث حول كوفيد-19".

وأضاف البيان أن "ما تبذله الصين لاستهداف هذه القطاعات يشكل تهديدا كبيرا لجهود تصدي بلدنا لكوفيد-19".

ولم يعط أي من مكتب التحقيقات الفدرالي والوكالة أي دليل أو أمثلة على الاتهام الموجه للصين، لكنهما حضا "كل المؤسسات التي تجري أبحاثا في هذه الميادين على تعزيز أمنها الإلكتروني واتّخاذ تدابير التصدي للتهديدات الداخلية لمنع الاطلاع سرا على مواد على صلة بكوفيد-19 أو سرقتها".

ومن شأن الاتهام الأمريكي الأخير أن يفاقم التوتر المخيم على العلاقات الأمريكية الصينية منذ ظهور فيروس كورونا المستجد أواخر العام 2019 في مدينة ووهان الصينية، إذ يتهم الرئيس دونالد ترامب الصين بالتأخر في إبلاغ المجتمع الدولي بالوباء، وبالكذب بشأن العدد الحقيقي للوفيات على أراضيها.

كما أنه يحمل بكين "مسؤولية" تفشي الوباء في العالم ووفاة مئات آلاف الأشخاص والأزمة الاقتصادية الحالية غير المسبوقة.

وفي بكين، رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية تشاو ليغيان المزاعم الأمريكية قائلا إن الصين تعارض بشدة جميع الهجمات الإلكترونية. وقال تشاو: "نحن نقود العالم في مجال الأبحاث للتوصل إلى علاج ولقاح لكوفيد-19.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك