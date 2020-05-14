الولايات المتحدة تسجل 1813 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا والحصيلة تبلغ 84059

بلغ إجمالي عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة 84059 حالة، بعد تسجيل البلاد 1813 وفاة إضافية في 24 ساعة، حسب أرقام نشرتها الأربعاء جامعة جونز هوبكنز. ومع ذلك، تواصل الولايات الأمريكية رفع إجراءات الحجر الصحي بدرجات متفاوتة.

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سجلت الولايات المتحدة 1813 وفاة بفيروس كورونا في الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 84 ألفا و59 وفاة وفق أرقام نشرتها الأربعاء جامعة جونز هوبكنز التي تعد مرجعا في هذا الشأن.

وتفيد الحصيلة التي تتضمن أرقاما سجلت حتى الساعة 20,30 بالتوقيت المحلي (00,30 ت غ الخميس، أن عدد الإصابات التي تم تشخيصها رسميا بلغ حوالي 1,39 مليونا، بزيادة 22 ألف إصابة خلال 24 ساعة.

ورغم هذه الأرقام، تواصل الولايات الأمريكية رفع إجراءات عزل السكان بدرجات متفاوتة.

ويفترض أن تستأنف فيرجينيا وولاية ميريلاند النشاط تدريجيا اعتبارا من الجمعة، بينما تم تمديد إجراءات الحجر الصحي المفروضة في العاصمة الفدرالية وكان يفترض أن تنتهي في نهاية السبوع، حتى نهاية يونيو/حزيران.

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وقالت رئيسة بلدية واشنطن موريال باوسر "ندرك أن التسرع في عملية إعادة الفتح يمكن أن يؤدي إلى نتائج مفجعة".

ويتوقع أن يبلغ عدد الوفيات 113 ألفا بحلول السادس من يونيو/حزيران حسب معدل 20 نموذجا لدراسات أجراها علماء أوبئة في جامعة ماساتشوسيتس.

فرانس24/ أ ف ب

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