بوينغ توقع عقدين بملياري دولار يتضمنان تسليم أكثر من ألف صاروخ الى السعودية

جايسون ردموند اف ب/ارشيف

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واشنطن (أ ف ب)

أعلن البنتاغون الأربعاء منح شركة بوينغ عقدين بأكثر من ملياري دولار لتسليم ما يزيد عن ألف صاروخ جو-أرض وصواريخ مضادة للسفن الى السعودية.

وقال بيان للبنتاغون أن العقد الاول بقيمة 1,97 مليار مخصص لتحديث وتطوير صاروخ كروز "سلام-اي آر"، إضافة الى تسليم 650 صاروخ جديد "لدعم حكومة المملكة العربية السعودية".

ومن المقرر اتمام العقد بحلول كانون الاول/ديسمبر 2028 بالنسبة الى صواريخ "سلام-اي ار"، وهي صواريخ جو-أرض موجهة عبر نظام تحديد المواقع العالمي "جي بي اس" ويصل مداها الى نحو 155 ميلا بحريا (290 كيلومترا تقريبا).

وأعلن البنتاغون ايضا عن عقد بأكثر من 650 مليون دولار لتسليم 467 صاروخ جديد من طراز "هاربون بلوك تو" المضاد للسفن، بينها 400 للسعودية.

وسيتم تسليم بقية الصواريخ الى البراويل وقطر وتايلاند. كما سيتم تسليم معدات دعم للهند واليابان وهولندا وكوريا الجنوبية، وفق البيان.

وفي بيان منفصل قالت بوينغ إن العقود الجديدة ستضمن استمرار برنامج "هاربون" حتى عام 2026، وإعادة إطلاق خط انتاج "سلام-إي آر".

وبوينغ التي أشارت الى أن المرة الأخيرة التي سلمت فيها نظام أسلحة "سلام إي-آر" كانت عام 2008 تضع مجموع العقود التي وقعتها عند 3,1 مليار دولار. وقال متحدث باسم الشركة أن هذا يتضمن طلبا سابقا لأسلحة.

© 2020 AFP