غينيا: متظاهرون يفتحون "بالقوة" مساجد أغلقت لاحتواء فيروس كورونا

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عناصر من الرعاية الصحية يقومون بتعقيم شوارع العاصمة الغينية كوناكري، 12 أبريل/نيسان 2020.

قام عدد من المتظاهرين المسلمين في غينيا الأربعاء بإعادة فتح مساجد أغلقتها السلطات منذ مارس/آذار، لمنع انتشار فيروس كورونا، حسبما ذكر شهود عيان ومسؤول محلي. يأتي ذلك غداة مقتل سبعة أشخاص في احتجاجات على قيود مرتبطة بحالة الطوارئ الصحية، والانقطاع المتكرر للكهرباء في البلد الفقير الواقع غرب إفريقيا.

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أعاد متظاهرون مسلمون في غينيا الأربعاء فتح مساجد مغلقة منذ مارس/آذار، لمنع انتشار وباء كوفيد-19، بالقوة، لكن دون استخدام العنف، حسبما ذكر شهود عيان ومتظاهرون ومسؤول محلي.

وأعيد فتح المساجد غداة مقتل سبعة أشخاص في احتجاجات على قيود مرتبطة بحالة الطوارئ الصحية، وكذلك الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي في هذا البلد الفقير الواقع في غرب إفريقيا.

وأدت حالة الطوارئ الصحية التي فرضت منذ 26 مارس/آذار إلى حظر التنقل بين العاصمة كوناكري والمناطق الأخرى وإغلاق أماكن العبادة في هذا البلد الذي يشكل المسلمون أكثر من 80 بالمئة من سكانه.

وفي كامسار قرب مدينة المناجم بوكيه (شمال غرب)، هتف عشرات الشبان والنساء والأطفال "الله أكبر" وقاموا بتنظيف مسجد قبل أن يؤدوا الصلاة فيه، كما قال شاهد عيان.

وقال أحد هؤلاء المتظاهرين إن "الحكومة عاجزة عن حمايتنا من الفيروس لذلك نسلم أمرنا لله وحده"، متسائلا "كيف يمكن ترك الأسواق مفتوحة وإغلاق المساجد؟". مضيفا "نفضل الموت ونحن نصلي على الحياة بدون صلاة".

وصرح متظاهر آخر "ربحنا الآن وقمنا بالصلاة في المسجد، ولم نعد نرتدي قناعا واقيا. انتهى الأمر".

وصرح أحد مسؤولي المسجد الذي تمت إعادة فتحه "أحمد الله لأننا كنا قلقين جدا من ألا نتمكن من الصلاة مع اقتراب نهاية رمضان".

وذكر صحافي محلي أن "أربعة أو خمسة مساجد" أعيد فتحها في ظروف مماثلة في دوبريكا على مشارف كوناكري.

من جهته، قال عضو المجلس البلدي المحلي كاراموكو بانغرا "رأينا حشدا يجري باتجاه المساجد ويعيد فتح الأبواب"، موضحا أنه "لم تقع أعمال عنف واكتفوا بكسر الأقفال".

وغينيا واحدة من دول غري إفريقيا الأكثر تضررا بالوباء. وقد سجلت فيها 2372 إصابة و14 وفاة في مستشفيات.

وأعلن التلفزيون الحكومي مساء الأربعاء أن تسعة أشخاص آخرين توفوا بالمرض خارج المستشفيات حسب فحوص أجريت بعد وفاتهم.

وذكر سكرتير الدولة للشؤون الدينية جمال بانغورا مساء الأربعاء بأن إغلاق أماكن العبادة جزء من الإجراءات التي اتخذت للحد من انتشار فيروس كورونا، داعيا إلى "الهدوء وضبط النفس".

فرانس24/ أ ف ب

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