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فرنسا: الحكومة تعرض مخطط "مارشال" للنهوض بالقطاع السياحي المتعثر جراء فيروس كورونا

صورة ملتقطة عن الشاشة. © فرانس24.

ترأس رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب الخميس مجلسا وزاريا لبحث مساعي استئناف الأنشطة السياحية في البلاد، وللنظر في خطة حكومية لإنقاذ القطاع المتأثر بشدة من تداعيات فيروس كورونا المستجد. وفي السياق، قال موفد فرانس24 إن "الخطوط العريضة للاجتماع الوزاري هي إنقاذ الموسم السياحي والقطاع الحيوي بالنسبة لفرنسا الذي يمثل أكثر من 7 بالمئة من الناتج المحلي الخام. وكانت فرنسا في 2019 الوجهة العالمية الأولى بنحو 90 مليون سائح".