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فرنسا: عدد الوفيات بفيروس كورونا في ارتفاع مع تسجيل 351 حالة جديدة في 24 ساعة

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غرفة إنعاش في مستشفى مولوز (شمال شرق فرنسا) في 17 أبريل/نيسان 2020.
غرفة إنعاش في مستشفى مولوز (شمال شرق فرنسا) في 17 أبريل/نيسان 2020. © أ ف ب
نص : فرانس24 تابِع

أعلنت المديرية العامة للصحة الفرنسية الخميس أن عدد الوفيات بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 351 حالة جديدة، ليصل العدد الإجمالي إلى 27425.

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سجلت فرنسا الخميس 351 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة ليصل العدد الإجمالي إلى 27425.

وكان عدد الوفيات في فرنسا قد تجاوز نظيره في إسبانيا يوم الثلاثاء لكنه تراجع عنه أمس الأربعاء، فيما سجلت إسبانيا 217 وفاة جديدة اليوم الخميس ليصل عدد الوفيات إلى 27321.

فرانس24/ رويترز

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