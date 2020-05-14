فورمولا واحد: خمس حقائق عن كارلوس ساينز

اندريا ايساكوفيتش ا ف ب/ارشيف

وقف ساينز على المنصة للمرة الاولى العام الماضي عندما حل ثالثا في البرازيل

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ميلانو (أ ف ب)

في ما يلي خمس حقائق عن السائق الاسباني كارلوس ساينز الذي سيحل بدءا من 2021 بدلا من الالماني سيباستيان فيتل في فريق فيراري ضمن بطولة العالم للفورمولا واحد:

السباقات في عروقه

كارلوس ساينز جونيور هو نجل السائق كارلوس ساينز بطل العالم السابق في الراليات (1990 و1992) والمتوّج أيضا ثلاث مرات بلقب رالي دكار الصحراوي (2010 و2018 و2020). كان عمّه انتونيو ساينز سائقا أيضا.

بدأ ابن العاصمة مدريد مسيرته على غرار معظم سائقي النخبة، في عالم الكارتينغ، ففاز بكأس موناكو للناشئين في 2009 منتقلا الى بطولة فورمولا 3، قبل ان يتخطى عملية اختبار صعبة اوصلته الى فريق الناشئين مع ريد بول في 2015.

قال والده البالغ 58 عاما "نصحته قليلا لكن أهم ما قلته له +استمتع+".

اربعة فرق في خمس سنوات

نافس ساينز مع اربعة فرق مختلفة في خمس سنوات، تورو روسو ورينو وماكلارين والآن فيراري.

استهل مشواره في الفورمولا واحد عام 2015 مع تورو روسو الى جانب الهولندي اليافع ماكس فيرشتابن والذي سرق الاضواء منه قبل انتقاله الى النجومية، وبدلا من ترقيته الى ريد بول انتقل الى رينو في 2017 ثم ماكلارين في 2019.

خاض حتى الآن 102 سباقين، وفي موسمه الاول مع ماكلارين العام الماضي حل سادسا في الترتيب العام للسائقين الذي تصدره البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم ست مرات.

أنهى صيام ماكلارين

منح ساينز فريق ماكلارين منصته الأولى في خمس سنوات بعد حلوله ثالثا في البرازيل العام الماضي، وذلك بعد عودة قوية من المركز الاخير على خط الانطلاق.

بعد سلسلة من خمسة سباقات بين فرنسا والمجر سجل فيها النقاط، انهى موسم 2019 مع 96 نقطة والمركز السادس. قال ساينز "الخطوة الكبيرة نحو المقدمة حصلت العام الماضي. هذا العام سيكون للاستمرار".

يتحدث الإيطالية بطلاقة

لن يواجه ساينز عقبات في حظيرة مارانيلّو كونه يتحدث الايطالية بطلاقة، والتي اتقنها خلال مشاركاته في بطولات الكارتينغ.

عاش الاسباني ثلاث سنوات مع زملاء طليان في فريق تورو روسو الذي يتخذ من فاينتسا مقرا له، وذلك على غرار فيراري في منطقة إيميليا رومانيا.

ثالث اسباني في فيراري

اصبح ساينز ثالث اسباني ينتقل إلى فريق الحصان الجامح، بعد بطل العالم مرتين فرناندو الونسو بين 2010 و2014 وألفونسو دي بورتاغو لفترة وجيزة بين 1956 و1957.

قال الونسو، صديقه ومستشاره خلال خطواته الاولى في عالم الفئة الاولى، "كارلوس يقوم بعمل رائع، وليس فقط العام الماضي".

تابع "منذ تورو روسو، قام بعمل رائع. كان فيرشتابن زميله منذ البداية، ثم (الالماني نيكو) هالكنبرغ. واجه دوما منافسين اقوياء في فريقه وقام بعمل جيد".

يروي ساينز المولود في 1 أيلول/سبتمبر 1994 لصحيفة "ليكيب" الفرنسية في 2018 "وُلدت لدي رغبة اتباع مسار الونسو يوم التقيته، في برشلونة خلال جائزة اسبانيا الكبرى (2006). ما مررت به كطفل انذاك اريد ان اعيشه كشخص بالغ على غرار فرناندو".

© 2020 AFP