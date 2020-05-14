فورمولا واحد: ساينز يخلف فيتل في فيراري وريكياردو يحل بدلا منه في ماكلارين

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باريس (أ ف ب)

أعلن فيراري الخميس أنه تعاقد مع الإسباني كارلوس ساينز لمدة عامين من أجل خلافة الألماني سيباستيان فيتل اعتبارا من 2021، وذلك بعد وقت قصير على خبر تعاقد ماكلارين مع الأسترالي دانيال ريكياردو لخلافة ساينز.

ولم يكن خبر التعاقد مع الإسباني البالغ من العمر 25 عاما مفاجئا، إذ تم التداول باسمه كخلف لفيتل منذ أن أعلن الثلاثاء بأن الأخير سيرحل عن "سكوديريا" في نهاية الموسم الذي لم ينطلق بعد بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأعرب ساينز عن "سعادتي بأني سأقود لسكوديريا فيراري في 2021 وأنا متحمس لمستقبلي مع الفريق. ما زال ينتظرنا عام مهم مع ماكلارين رايسينغ، وأنا أتطلع الى التسابق معهم مجددا هذا الموسم".

وانضمام ساينز الى فيراري للقيادة بجانب شارل لوكلير من موناكو خطوة تحمل علامات استفهام، لاسيما وأن سجله متواضع في الفئة الأولى التي بدأ مشواره فيها عام 2015 مع تورو روسو الى جانب نجم ريد بول الحالي الهولندي ماكس فيرشتابن.

وخلافا لزميله الهولندي الذي كوفئ في العام التالي بترفيعه الى الفريق الأساسي ريد بول، عانى ساينز نجل السائق الإسباني السابق الذي يحمل الاسم نفسه، وانتقل الى رينو في 2017 دون تحقيق أي نتائج تذكر، وانتظر حتى العام الماضي للصعود الى منصة التتويج للمرة الأولى في مسيرته حين حل ثالثا في سباق البرازيل خلف مقود سيارة ماكلارين.

لكن يبدو أن الخيارات كانت ضيقة أمام فيراري، ما دفعه الى المراهنة على ساينز الذي "أثبت بالمواسم الخمسة التي خاضها حتى الآن، بأنه موهوب للغاية وأظهر بأنه يتمتع بالقدرة التقنية والسمات المناسبة لجعله مناسبا تماما لعائلتنا"، بحسب ما أفاد مدير فيراري ماتيا بينوتو.

ومهد ماكلارين الطريق أمام فيراري للكشف عن تعاقده مع ساينز، باعلانه قبله بدقائق أنه اتفق مع ريكياردو ليقود الى جانب البريطاني لاندو نوريس اعتبارا من موسم 2021.

وقال الفريق البريطاني الذي سيعود لاستخدام محركات مرسيدس اعتبارا من الموسم المقبل عوضا عن محرك رينو، في بيان الخميس أنه "وقع مع دانيال ريكياردو اتفاقا لسنوات عدة من أجل التسابق مع الفريق في بطولة العالم للفورمولا واحد اعتبارا من 2021".

وتابع "سينضم ريكياردو، 30 عاما، من بيرث، أستراليا، الى البريطاني لاندو نوريس، 20 عاما، الذي سيخوض موسمه الثالث مع ماكلارين في 2021. وسيغادر كارلوس ساينز الفريق في نهاية موسم 2020 بعد عامين مع ماكلارين".

ورأى المدير التنفيذي لماكلارين زاك براون أن "التوقيع مع دانيال بشكل خطوة أخرى نحو الأمام في خطتنا البعيدة المدى، وسيجلب بُعدا جديدا مثيرا للفريق، الى جانب لاندو. هذه أخبار جيدة لفريقنا وشركائنا وبالطبع لمعجبينا".

وتابع "أود أيضا أن أشيد بكارلوس (ساينز) على العمل الممتاز الذي قام به لصالح ماكلارين في مساعدة خطة استعادة أدائنا. إنه لاعب فريق حقيقي ونتمنى له الخير لمستقبله بعيدا عن ماكلارين".

ولم يكن خبر انتقال الاسترالي الى ماكلارين مفاجئا، بل تم التداول بذلك في الساعات القليلة الماضية، مباشرة بعد إعلان فيراري وفيتل عن أن الأخير يخوض موسمه الأخير مع الفريق الإيطالي، لاسيما في ما يتعلق بحلول ساينز في "سكوديريا" بدلا من بطل العالم أربع مرات (2010-2013).

وكشفت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية المالكة لحقوق بث بطولة الفئة الأولى بالامس، أن المفاوضات بين فيراري وساينز وصلت الى مراحل متقدمة، وقد يتم الإعلان الرسمي عن التحاقه بـ"سكوديريا" قبل نهاية الأسبوع الحالي.

وأعلن فيراري وفيتل الثلاثاء أن مسيرة الأخير مع الفريق ستنتهي هذا العام بعد انتفاء "الرغبة المشتركة" بمواصلة المشوار، دون أن يتم كشف هوية السائق الذي سيخلفه.

لكن اسم ساينز طُرِحَ كخلف محتمل لفيتل الذي دافع عن ألوان فيراري بدءا من موسم 2015.

© 2020 AFP