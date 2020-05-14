فورمولا واحد: فيراري يستبدل فيتل بساينز في "رحلة طويلة للعودة الى القمة"

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باريس (أ ف ب)

قرر فيراري الرهان على الإسباني كارلوس ساينز لخلافة الألماني سيباستيان فيتل خلف مقود "سكوديريا" اعتبارا من موسم 2021 من بطولة العالم للفورمولا واحد، في "رحلة طويلة للعودة الى القمة" ومحاولة الفوز باللقب العالمي الغائب عن الفريق الإيطالي منذ عام 2008.

ومهد ماكلارين الطريق أمام فيراري للكشف عن تعاقده مع ساينز بعقد لمدة عامين من أجل القيادة الى جانب شارل لوكلير من موناكو، باعلانه قبله بدقائق أنه اتفق مع الأسترالي دانيال ريكياردو ليقود الى جانب البريطاني لاندو نوريس اعتبارا من 2021، أي بعد انتهاء عقد العامين مع فريقه الحالي رينو.

ولم يكن خبر التعاقد مع الإسباني البالغ من العمر 25 عاما مفاجئا، إذ تم التداول باسمه كخلف لفيتل منذ أن أعلن الثلاثاء بأن الأخير سيرحل عن "سكوديريا" في نهاية الموسم الذي لم ينطلق بعد بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأعرب ساينز عن "سعادتي بأني سأقود لسكوديريا فيراري في 2021 وأنا متحمس لمستقبلي مع الفريق. ما زال ينتظرنا عام مهم مع ماكلارين رايسينغ، وأنا أتطلع الى التسابق معهم مجددا هذا الموسم".

وانضمام ساينز الى فيراري للقيادة بجانب شارل لوكلير من موناكو خطوة تحمل علامات استفهام، لاسيما وأن سجله متواضع في الفئة الأولى التي بدأ مشواره فيها عام 2015 مع تورو روسو الى جانب نجم ريد بول الحالي الهولندي ماكس فيرشتابن.

وخلافا لزميله الهولندي الذي كوفئ في العام التالي بترفيعه الى الفريق الأساسي ريد بول، عانى ساينز نجل السائق الإسباني السابق الذي يحمل الاسم نفسه، وانتقل الى رينو في 2017 دون تحقيق أي نتائج تذكر، وانتظر حتى العام الماضي للصعود الى منصة التتويج للمرة الأولى في مسيرته حين حل ثالثا في سباق البرازيل خلف مقود سيارة ماكلارين.

لكن يبدو أن الخيارات كانت ضيقة أمام فيراري، ما دفعه الى المراهنة على ساينز الذي "أثبت بالمواسم الخمسة التي خاضها حتى الآن، بأنه موهوب للغاية وأظهر بأنه يتمتع بالقدرة التقنية والسمات المناسبة لجعله مناسبا تماما لعائلتنا"، بحسب ما أفاد مدير فيراري ماتيا بينوتو.

وتابع بينوتو "لقد شرعنا في حقبة جديدة بهدف العودة الى قمة الفورمولا واحد. ستكون رحلة طويلة لا تخلو من الصعوبات، لاسيما في ظل الوضع المالي والتنظيمي الحالي والذي وضعنا أمام تغيير مفاجىء ويتطلب منا معالجة هذا التحدي بطريقة مختلفة عما فعلناه في الماضي القريب".

واعتبر أن الشراكة بين لوكلير وساينز "الثنائي الأصغر خلال الأعوام الخمسين الماضية في سكوديريا، سيكون أفضل مزيج ممكن لمساعدتنا على تحقيق الأهداف التي حددناها لأنفسنا".

- "خطوة أخرى نحو الأمام" -

وعلى غرار فيراري الذي فشل في استعادة أمجاد الماضي على الرغم من تعاقده مع بطلين عالميين سابقين بشخص الإسباني فرناندو ألونسو وفيتل، يبحث ماكلارين عن العودة الى دائرة المنافسة وأن يبني للمستقبل مع الأمل باحراز اللقب الذي توج معه للمرة الأخيرة عام 2008 حين فاز البريطاني لويس هاميلتون بلقب السائقين فيما ذهب لقب الصانعين لفيراري.

وقرر الفريق البريطاني الاعتماد على خبرة وحنكة ريكياردو، تزامنا مع عودة شراكته مع محركات مرسيدس اعتبارا من 2021 عوضا عن محركات رينو، وذلك للقيادة بجانب البريطاني لاندو نوريس.

وقال الفريق البريطاني في بيان الخميس أنه "وقع مع دانيال ريكياردو اتفاقا لسنوات عدة من أجل التسابق مع الفريق في بطولة العالم للفورمولا واحد اعتبارا من 2021".

وتابع "سينضم ريكياردو، 30 عاما، من بيرث، أستراليا، الى البريطاني لاندو نوريس، 20 عاما، الذي سيخوض موسمه الثالث مع ماكلارين في 2021. وسيغادر كارلوس ساينز الفريق في نهاية موسم 2020 بعد عامين مع ماكلارين".

ورأى المدير التنفيذي لماكلارين زاك براون أن "التوقيع مع دانيال بشكل خطوة أخرى نحو الأمام في خطتنا البعيدة المدى، وسيجلب بُعدا جديدا مثيرا للفريق، الى جانب لاندو. هذه أخبار جيدة لفريقنا وشركائنا وبالطبع لمعجبينا".

وتابع "أود أيضا أن أشيد بكارلوس (ساينز) على العمل الممتاز الذي قام به لصالح ماكلارين في مساعدة خطة استعادة أدائنا. إنه لاعب فريق حقيقي ونتمنى له الخير لمستقبله بعيدا عن ماكلارين".

ولم يكن خبر انتقال الاسترالي الى ماكلارين مفاجئا، بل تم التداول بذلك في الساعات القليلة الماضية، مباشرة بعد إعلان فيراري وفيتل عن أن الأخير يخوض موسمه الأخير مع الفريق الإيطالي، لاسيما في ما يتعلق بحلول ساينز في "سكوديريا" بدلا من بطل العالم أربع مرات (2010-2013).

وكشفت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، المالكة لحقوق بث بطولة الفئة الأولى، بالامس أن المفاوضات بين فيراري وساينز وصلت الى مراحل متقدمة، وقد يتم الإعلان الرسمي عن التحاقه بـ"سكوديريا" قبل نهاية الأسبوع الحالي.

وأعلن فيراري وفيتل الثلاثاء أن مسيرة الأخير مع الفريق ستنتهي هذا العام بعد انتفاء "الرغبة المشتركة" بمواصلة المشوار، دون أن يتم كشف هوية السائق الذي سيخلفه.

لكن اسم ساينز طُرِحَ كخلف محتمل لفيتل الذي دافع عن ألوان فيراري بدءا من موسم 2015.

وفي ظل شغور مقعد ريكياردو في رينو، بدأ الحديث منذ الآن عن بديل للسائق الإسباني وقد يكون مواطنه المخضرم فرناندو ألونسو (38 عاما) الذي ابتعد عن سباقات الفئة الأولى منذ 2018، لكن اغراء العودة الى الفريق الذي توج معه بلقبيه العالميين قد لا يُقاوم.

كما هناك اسم فيتل الذي ارتأى وفيراري "أنه لم تعد هناك رغبة مشتركة للبقاء معا ابعد من نهاية هذا الموسم... من أجل الحصول على افضل النتائج في هذه الرياضة، من الحيوي لجميع الاطراف العمل في تناغم تام".

© 2020 AFP