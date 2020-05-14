فيروس كورونا: إيطاليا تقرر تنظيم أوضاع العمال المهاجرين وتوفير الرعاية الصحية لهم

اتخذت روما الأربعاء قرارا بتنظيم أوضاع المهاجرين غير الشرعيين الذين يعملون في القطاع الزراعي أو كمساعدين محليين بشكل مؤقت، للسيطرة على السوق السوداء وتمكينهم من الحصول على الرعاية الصحية في مواجهة فيروس كورونا، حسبما أعلن رئيس الوزراء جوزيبي كونتي، مشيرا إلى أن الخطوة جاءت في إطار مكافحة الجريمة ولوضع حد للسوق السوداء في الوظائف.

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قررت الحكومة الإيطالية الأربعاء تنظيم أوضاع المهاجرين غير الشرعيين الذين يعملون في القطاع الزراعي أو كمساعدين محليين بشكل مؤقت، للسيطرة على السوق السوداء والسماح لهم بالحصول على الرعاية الصحية في مواجهة أزمة فيروس كورونا.

وفي هذا السياق، صرح رئيس الوزراء جوزيبي كونتي في مؤتمر صحافي "توصلنا إلى نتيجة مهمة (...) في إطار مكافحة الجريمة وفي وضع حد للسوق السوداء في الوظائف".

وأوضح المسؤول الإيطالي أن العمال المهاجرين سيضمنون "مستوى مناسب من الرعاية الصحية" في مواجهة "هذه الأزمة الصحية الاستثنائية".

وكل صيف يأتي الآلاف من العمال الأفارقة، إضافة إلى عمال بلغاريين ورومانيين، إلى إيطاليا للمشاركة في حصد الفواكه والخضروات. وتحصل هذه الفئة عادة على رواتب متدنية نظير ساعات عمل طويلة، وينام العمال في مخيمات غير صحية. وتستغل عصابات المافيا الكثير منهم في أنشطة غير قانونية.

وسيتعين على المستفيدين من المخطط الجديد أن يثبتوا أن لديهم خبرة في العمل في القطاع الزراعي أو المحلي. كما يطالب المرسوم الحكومي باتخاذ إجراءات عاجلة لضمان أمن ونظافة سكن العمال.

ووصف عدد من المنظمات غير الحكومية والأحزاب السياسية، بما في ذلك منظمة أوكسفام الإيطالية والمنظمات المرتبطة بالكنيسة، الإجراء بأنه "خطوة أولى مهمة (...) نحو الاعتراف بحقوق مئات الآلاف من الأجانب الموجودين" في إيطاليا و"الدفاع عن كراماتهم".

فرانس24/ أ ف ب

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