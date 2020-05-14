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فيروس كورونا: حظر تجول كامل خلال عيد الفطر في السعودية.. ماذا عن باقي الدول العربية؟

صورة ملتقطة عن الشاشة. © فرانس24.

سجلت السعودية ارتفاعا في عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، وأقامت مستشفى متنقلا في مكة للتكفل بالمصابين، كما قررت المملكة فرض حظر تجول كامل طيلة أيام عيد الفطر. من جهته، أعاد لبنان فرض الحجر الصحي أربعة أيام إضافية بدءا من مساء الأربعاء، رغم النتائج الجيدة المعلن عنها. أما في البحرين، فتواصل السلطات تنظيف وتعقيم الشوارع في ظل كثرة الازدحام في شهر رمضان. هذا، وشهدت تونس تراجعا نسبيا في عدد الوفيات الناجمة عن وباء كوفيد-19 وقررت خفض حظر التجول الليلي. وفي الجزائر، قررت السلطات تمديد الحجر إلى مطلع الشهر المقبل.