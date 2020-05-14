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فيروس كورونا: حركة المواصلات والتنقل بين الدول الأوروبية تعود تدريجيا

فتح الحدود الأوروبية بشكل تدريجي, © صورة من شاشة فرانس24

قررت ألمانيا فتح حدودها مع لوكسمبرغ اعتبارا من السبت المقبل، ولكنها فضلت إبقاءها مغلقة لمدة شهر آخر أمام جيرانها من الجنوب الغربي مثل فرنسا وسويسرا والنمسا. أما الجارتان فيينا وجنيف فقد اتفقتا على فتح الحدود بينهما بحلول منتصف شهر يونيو/حزيران ومواصلة إغلاقها مع إيطاليا التي نددت بهذا الاتفاق الذي من شأنه أن يؤثر على قطاع السياحة المتضرر أصلا بسبب ما أحدثه فيروس كورونا بشمالها. ومن المتوقع أن تعلن فرنسا قرارها بشأن حدودها المغلقة أمام جيرانها منذ مارس/ أذار الماضي.