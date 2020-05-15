أنقرة: قبرص لم تطلب إذنا لدخول طائرة تنقل معدات طبية المجال الجوي التركية

كريم صاحب ا ف ب/AFP/ارشيف

صورة من الارشيف لاطنان من المعدات الطبية من منظمة الصحة ارسلت لايران في طائرة عسكرية اماراتية من دبي في 2 آذار/مارس 2020

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اسطنبول (أ ف ب)

اتهمت أنقرة الخميس قبرص بأنها لم تطلب تصريحا لتحليق طائرة تنقل معدات طبية لمكافحة وباء كوفيد-19 في المجال الجوي التركي قبل إقلاعها.

وكانت قبرص ذكرت الأربعاء ان رحلة استأجرتها من الصين تحمل 36 طنا من الإمدادات الطبية لمواجهة فيروس كورونا المستجد تم تحويل وجهتها إلى موسكو بعد ان رفضت تركيا عبورها عبر مجالها الجوى.

وطلبت الطائرة التصريح عندما دخلت المجال الجوي التركي.

ورفضت أنقرة منح التصريح معتبرة أنه جاء متأخرا وأجبرت الطيار على تحويل مساره إلى موسكو ما جعل الرحلة تستغرق قوتا أطول.

وأكدت وزارة الخارجية التركية في بيان إن أنقرة تفرض حظرا على حركة الملاحة الجوية والشحن القبرصي لكنها تستثني العمليات الإنسانية التي تشمل طائرات الإسعاف أو رحلات الإنقاذ.

وقالت الوزارة إن "الطائرة التي أقلعت (من الصين) لم تطلب إذنا قبل الرحلة".

وتابعت أن الحظر جاء وفق "معايير القيود" المتعلقة بالرحلات الجوية المرتبطة بقبرص ولكن "كان من الممكن منح استثناء للأغراض الإنسانية" لو قدم طلب الموافقة قبل إقلاع الطائرة.

واتهمت الوزارة قبرص بالسعي إلى استغلال القضية لأسباب سياسية.

وكان وزير النقل القبرصي يانيس كاروسوس صرح أنه تم إبلاغ وزارة الخارجية القبرصية بحادث الطائرة وأن الوزارة ستصدر مذكرة احتجاج دبلوماسي رسمي.

والجزيرة المتوسطية مقسومة منذ العام 1974 بين جمهورية قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي و"جمهورية شمال قبرص التركية" التي لا تعترف بها سوى أنقرة.

واحتجت نيقوسيا مرات عدة على منع أنقرة سفنا ترفع علم قبرص من دخول مرافئها والطائرات القبرصية من عبور المجال الجوي التركي.

© 2020 AFP