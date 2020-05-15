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استقالة وزير الصحة البرازيلي "جراء خلافات" مع رئيس البلاد حول إدارة أزمة فيروس كورونا

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وزير الصحة البرازيلي نيلسون تيش خلال مؤتمر صحفي حول تفشي فيروس كورونا في برازيليا، البرازيل 22 أبريل/نيسان 2020
وزير الصحة البرازيلي نيلسون تيش خلال مؤتمر صحفي حول تفشي فيروس كورونا في برازيليا، البرازيل 22 أبريل/نيسان 2020 © رويترز
نص : فرانس24 تابِع

قدم  وزير الصحة البرازيلي نيلسون تيش الجمعة استقالته بسبب "اختلافات في وجهات النظر" مع حكومة الرئيس جايير بولسونارو حول تدابير مكافحة فيروس كورونا، وفق ما أفادت مصادر في الوزارة. وعلى الرغم من وفاة 14 ألف شخص حتى الآن جراء إصابتهم بكوفيد-19، ما زال الرئيس يعارض إجراءات الحجر بسبب ما سيترتب عليها من أزمة اقتصادية في بلاده.

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بعد أقل من شهر على رأس وزارة الصحة البرازيلية، قدم وزير الصحة نيلسون تيش، وهو طبيب متخصص في الأورام، استقالته بسبب "اختلافات في وجهات النظر" مع حكومة الرئيس جايير بولسونارو حول تدابير مكافحة فيروس كورونا خاصة في ما يتعلق باستعمال دواء الكلوروكين الذي يؤيد الرئيس استخدامه رغم عدم ثبوت نجاعته طبيا. 

ويعتبر منصب وزير الصحة حاليا في غاية الأهمية في ظل تفشي وباء كوفيد-19 الذي أودى حتى الآن بحياة نحو 14 ألف شخص في هذا البلد.

وقالت الوزارة إن "وزير الصحة نيلسون تيش قدم استقالته هذا الصباح"، موضحة أن مؤتمرا صحافيا كان مقررا خلال النهار.

وقد حل تيش يوم 17 أبريل/نيسان محل وزير الصحة صاحب الشعبية الواسعة لويز هنريكي مانديتا الذي أقاله بولسونارو عقب مجموعة خلافات ظهرت إلى العلن مع بدء مكافحة فيروس كورونا المستجد. 

ويعارض الرئيس البرازيلي بشدّة تدابير الحجر في البلد الذي تقطنه 210 مليون نسمة، على خلفية ما يعتبره حفاظا على الوظائف والاقتصاد البرازيلي.   

فرانس24/ أ ف ب 

   

                  

   

                  

   

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