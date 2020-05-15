الشرطة الأوروبية تتوقع تزايد تهريب المهاجرين بعد رفع الحجر

ان شاوان اف ب/ارشيف

ايطاليا عند خط المواجهة الاول في أوروبا في قضية المهاجرين

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لاهاي (أ ف ب)

حذرت وكالة الشرطة الأوروبية "يوروبول" الجمعة بأن عمليات تهريب المهاجرين التي تباطأت في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد قد تتزايد مع رفع تدابير الحجر المنزلي عبر أوروبا.

وأوضحت الشرطة الأوروبية في تقرير أن "تدفق المهاجرين تراجع في ظل تدابير المحجر المنزلي المرتبط بكوفيد-19 الذي جعل من المستحيل "إلى حد بعيد" على المهاجرين التنقل.

وتابعت الوكالة التي تتخذ مقرا لها في لاهاي أن "تليين القيود على السفر والتنقل سيؤدي على الأرجح إلى تزايد تنقل المهاجرين غير القانونيين، سواء بمساعدة (مهربين) أو بدون مساعدة".

كما أشارت يوروبول إلى أن تشديد التدابير على الحدود الداخلية للاتحاد الأوروبي أدت إلى انتقال أنشطة تهريب المهاجرين من الجو إلى البر والبحر.

وأوضحت أنه "يتم استخدام السفن الصغيرة بشكل متزايد لعبور الحدود النهرية. كما يتم إدخال المهاجرين سرا بإخفائهم في آليات شحن وقطارات بضائع تعبر الحدود".

وعلى صعيد آخر، فإن القيود المفروضة على التنقلات في أوروبا قد تجعل من الصعب توظيف عمال موسميين في القطاع الزراعي، وتزيد الطلب على المهاجرين في وضع غير قانوني الموجودين في بعض المناطق، بحسب يوروبول.

كما أبدت الوكالة مخاوف من أن يؤدي إغلاق بيوت الدعارة في البلدان التي تنظم هذه الأنشطة، إلى تزايد الاستغلال الجنسي.

© 2020 AFP