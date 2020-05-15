الفلسطينيون يحيون الذكرى 72 للنكبة في ظل قيود فرضها فيروس كورونا

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لأول مرة منذ ثلاثة وعشرين عاما غابت مشاهد إحياء ذكرى النكبة في الأراضي الفسلطينية في ظل القيود المفروضة على التجمعات بسبب تفشي فيروس كورونا. وعلى الرغم من ذلك نظمت عدة مظاهرات.

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يحيى الفلسطينيون ذكرى 72 لما يعرف بالنكبة في 15 مايو/أيار، وهو اليوم التالي لقيام دولة إسرائيل. ولأول مرة منذ عقود عديدة غابت مشاهد إحياء هذه الذكرى جراء القيود المفروضة على التجمعات بسبب تفشي جائحة الكورونا.

ذكرى النكبة-بومبيو في إسرائيل

ذكرى هذا العام غابت فيها التظاهرات وتزامنت مع زيارة خاطفة لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى إسرائيل. والتقى بومبيو خلال ذلك برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وبمنافسه السابق بيني غانتس.

ومن أهم النقاط التي تضمنتها الزيارة هي مناقشه عزم الحكومة الجديدة في إسرائيل بسط السيادة الإسرائيلية على المستوطنات وعلى منطقة غور الأردن الاستراتيجية بالضفة الغربية.

فرانس24

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