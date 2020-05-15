الولايات المتحدة تحذر الطواقم الصحية من مرض مرتبط بفيروس كورونا يصيب الأطفال

رجل وطفل يعبران الشارع وسط تفشي فيروس كورونا في تشيلسي، ماساتشوستس ، الولايات المتحدة، 17 أبريل/ نيسان 2020

حذرت السلطات الأمريكية العاملين في القطاع الصحي من مرض التهابي نادر قد يكون فتاكا يصيب الأطفال وله صلة على الأرجح بمرض كوفيد-19. وأطلقت المراكز الأمريكية لمراقبة الأمراض والوقاية منها على هذا المرض تسمية المتلازمة المتعددة الالتهابات لدى الأطفال اسم (إم آي إس-سي) وهو المرض نفسه الذي تم سجيله للمرة الأولى نهاية الشهر الماضي في بريطانيا.

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وصل للقطاع الصحي الأمريكي تنبيها من قبل السلطات الأمريكية بشأن مرض التهابي نادر قد يكون فتاكا يصيب الأطفال وله صلة على الأرجح بمرض كوفيد-19. هذا المرض الذي أطلقت عليه المراكز الأمريكية لمراقبة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي) تسمية المتلازمة المتعددة الالتهابات لدى الأطفال (أم أي أس-سي) سجل للمرة الأولى نهاية الشهر الماضي في بريطانيا. وبعدها جرى الإبلاغ عن حوالى مئة حالة بينها ثلاث وفيات في ولاية نيويورك.

"إم آي إس-سي"

وأشارت مراكز "سي دي سي" إلى أن "مقدمي الرعاية الصحية الذين عالجوا أو يعالجون مرضى دون سن 21 عاما ممن ظهرت لديهم أعراض (مرض) 'أم أي أس-سي' يجب أن يبلغوا عن الحالات المشتبه بها إلى القسم الصحي المحلي".

وتشمل هذه الأعراض ارتفاع الحرارة والتهابات في أعضاء عدة تستدعي الإدخال إلى المستشفى مع استحالة إجراء تشخيص، إضافة إلى التعرض لمرض كوفيد-19 أو تأكيد الإصابة لدى المريض.

كاواساكي؟

ولاحظ الأطباء الذين عالجوا المرضى أعراضا مشابهة لتلك المرتبطة بمرض كاواساكي وهي متلازمة وعائية تصيب الأطفال الصغار لا تزال أسبابها غير محددة.

وأشارت "سي دي سي" إلى أن فرضية الإصابة بهذه المرض يجب أن تؤخذ في الاعتبار "عند كل حالة وفاة لطفل من دون دليل على الإصابة بـسارس-كوف-2" وهو الاسم العلمي لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19.

وقال طبيب الأطفال في نيويورك سونيل سود ردا على سؤال لوكالة الأنباء الفرنسية إن ظهور هذه الالتهابات يحصل على ما يبدو بعد أربعة أسابيع إلى ستة من إصابة الطفل بالفيروس بعدما يكون قد طور أجساما مضادة.

وأضاف "أصيبوا بالفيروس وجسمهم تصدى له. لكن الآن هناك هذا الرد المناعي المتأخر والمفرط".

وما يعزز أيضا اللغز بشأن هذا المرض هو عدم تسجيل أي حالة مشابهة لدى الأطفال في آسيا بما يشمل الصين حيث ظهر الفيروس نهاية العام الفائت. ويعزو البعض ذلك إلى أسباب وراثية محتملة وفق سونيل سود.

فرانس24/ أ ف ب

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