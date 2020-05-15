تراجع إجمالي الناتج الداخلي لألمانيا 2,2 بالمئة في الفصل الأول بسبب كورونا (مكتب الإحصاء)

سيباستين كارنت د ب ا/ا ف ب

بسكويت مع أقنعة الوجه في متجر حلويات في دريسدن في شرق ألمانيا في 14 نيسان/أبريل 2020

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برلين (أ ف ب)

تراجع إجمالي الناتج الداخلي لألمانيا 2,2 بالمئة في الربع الأول من 2020 بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد وتستعد لركود تاريخي، حسبما أعلن مكتب الإحصاء الجمعة.

وقال مكتب الإحصاء إن الاقتصاد الألماني يشهد "أسوأ نتيجة منذ الأزمة الاقتصادية" التي حدثت في 2008 و2009، "وثاني أسوأ نتيجة منذ إعادة التوحيد" في 1990.

وسجل هذا التراجع على الرغم من أن السلطات بدأت فرض إجراءات العزل التي أثرت بشدة على النشاط الاقتصادي، منذ منتصف آذار/مارس، أي في نهاية الفصل.

وقال مكتب الإحصاء الألماني أن نتائج الفصل الثاني ستشير إلى تراجع أكبر، على أن يبدأ تعافي الاقتصاد في أيار/مايو.

© 2020 AFP