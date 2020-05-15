تشيلي تجهز آلاف القبور مع تصاعد الوفيات جراء كوفيد-19

مارتن بيرنيتي ا ف ب/ا ف ب

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سانتياغو (أ ف ب)

ذكرت السلطات الخميس أن آلاف القبور الجديدة يتم حفرها في المقبرة الرئيسية بالعاصمة تشيلي وسط تصاعد حالات الإصابة بكوفيد-19 في هذا البلد الواقع في اميركا الجنوبية.

وارتفع معدل الإصابات في تشيلي هذا الأسبوع، ما دفع الحكومة الى إعلان حجر إلزامي لسكان سانتياغو البالغ عددهم سبعة ملايين نسمة اعتبارا من الجمعة.

وكانت تسجل في تشيلي ما بين 350 و500 إصابة في اليوم، الى أن أخذت الإصابات بالازدياد في نهاية الاسبوع. والأربعاء تم تسجيل 2,600 إصابة في 24 ساعة، مع العدد نفسه تقريبا الخميس.

وقال مدير المقبرة رشيد سعود لوكالة فرانس برس "ندرك ان هذه لحظة تاريخية واننا قد نحتاج مزيدا من القبور لأننا رأينا ما حدث في دول اخرى".

وكان حفارو القبور يعدون نحو ألفي قبر جديد للتعامل مع حصيلة الوفيات المحتملة للوباء الذي أودى حتى الآن بحياة 368 شخصا في تشيلي منذ 3 آذار/مارس.

وأضاف رشيد "علينا أن نقارن ذلك مع الدول الأخرى التي لجأت إلى مقابر جماعية، ومع البلدان التي شهدت حدوث وفيات في الشوارع وتراكم جثث متعفنة في الشاحنات. هذا ما نريد تجنبه، ونأمل ألا نضطر لاستخدام القبور" الجديدة.

وقال رئيس نقابة عمال المقبرة، لويس إيفينيس، إنه قلق من الوضع في مدن تشيلية أخرى، مشيراً إلى "نقص القدرات" في فالبارايسو وفينا ديل مار في الوسط، ومدينتي كونسيبسيون وتالكاهوانو في أقصى الجنوب.

© 2020 AFP