توقيفات جديدة في تركيا لرؤساء بلديات داعمين للأكراد

إلياس أكنجين ا ف ب

مؤيدون لحزب الشعوب الديموقراطي خلال تجمع في ديابكر في تركيا بتاريخ 22 تموز/يوليو 2019

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انقرة (أ ف ب)

أوقفت السلطات التركية الجمعة خمسة رؤساء بلديات جدد داعمين للأكراد لاتهامهم بإقامة روابط مع حزب العمال الكردستاني، وفق ما أفاد وزير الداخلية.

ووفق بيان للوزارة، تم توقيف رؤساء بلديات سعرد وأغدير وثلاث مدن صغيرة أخرى في شرق البلاد الذي تقطنه أغلبية كردية.

وأضاف البيان أنه تم "فصلهم مؤقتا عن وظائفهم" فيما حل محلهم إداريون معيّنون من الحكومة.

وينتمي رؤساء البلديات الخمسة إلى حزب الشعوب الديموقراطي، التشكيل السياسي الرئيسي الموالي للأكراد في تركيا.

ويتعرض حزب الشعوب الديموقراطي إلى حملة قمع منذ عدة أعوام. وسجن رئيسه صلاح الدين دميرتاش الذي نافس الرئيس رجب طيب اردوغان في الانتخابات الرئاسية، منذ عام 2016.

عقب الانتخابات البلدية العام الماضي، أوقفت السلطات التركية عشرات رؤساء البلديات المنتمين إلى الحزب في شرق البلاد.

وتؤكد الحكومة أن حزب الشعوب الديموقراطي مرتبط بحزب العمال الكردستاني الذي تعتبره أنقرة وحلفاؤها الغربيون تنظيما "إرهابيا".

لكن حزب الشعوب الديموقراطي ينفي هذه الاتهامات ويقول إنه يتعرض للقمع بسبب معارضته الشرسة لاردوغان.

وقال الحزب على تويتر عقب توقيف رؤساء البلديات الخمسة الجمعة إن الحكومة "أظهرت مرة أخرى عداءها للشعب وإرادته".

© 2020 AFP