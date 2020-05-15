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تونس: لا إصابات جديدة بفيروس كورونا لليوم الخامس على التوالي

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مكافحة فيروس كورونا المستجد في تونس.
مكافحة فيروس كورونا المستجد في تونس. © أ ف ب/ أرشيف
نص : فرانس24 تابِع

على الرغم من قرار السلطات التونسية تخفيف إجراءات الحجر وفتح  المتاجر الكبرى وتقليل ساعات حظر التجول الليلي ابتداء من الجمعة، لم تسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا لليوم الخامس على التوالي، وفقا لبيان وزارة الصحة التونسية. 

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أعلنت وزارة الصحة التونسية في بيان الخميس أن البلاد لم تسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا لليوم الخامس على التوالي، وبذلك تستقر حصيلة الإصابات عند 1032 إصابة منذ ظهور الوباء على أراضيها في الأول من مارس/ آذار الماضي.

وقد شرعت تونس الجمعة في فتح المتاجر الكبرى والأسواق والتخفيف من ساعات حظر التجول الليلي، مشددة على وجوب احترام التدابير الصحية. 

وما زال 217 شخصا مصابا من بينهم ثلاثة في المستشفى، وفقا للبيان نفسه.

وأمر الرئيس التونسي قيس سعيّد الأربعاء بتخفيف مدة حظر التجول بخمس ساعات ليصبح من الساعة 23:00 إلى الساعة 05:00 بالتوقيت المحلي.

ولقد بدأت تونس منذ الرابع من أيار/مايو برفع قيود الإغلاق التام تدريجيا. 

وتدعو الحكومة إلى ضرورة اليقظة واحترام تدابير التباعد الاجتماعي ومراعاة قواعد السلامة الصحية.

فرانس24/ أ ف ب 

   

                  

   

                  

  

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