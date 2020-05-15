روسيا تسجل أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بكورونا

الكسندر نيمينوف ا ف ب/AFP

عاملان بلديان يأخذان قسطا من الراحة في وسط موسكو في 14 أيار/مايو 2020.

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موسكو (أ ف ب)

أحصت روسيا أكثر من عشرة آلاف إصابة بفيروس كورونا المستجد الجمعة تزامنا مع إطلاق حملة فحوصات كبرى للسكان للاجسام المضادة للمرض.

وسجلت 10 آلاف و598 إصابة جديدة في الساعات ال24 الماضية في روسيا، ثاني دولة في العالم من حيث عدد الإصابات مع 262 ألفا و843 حالة.

منذ 3 أيار/مايو تسجل روسيا يوميا أكثر من عشرة آلاف إصابة إضافية باستثناء يوم الخميس حين بلغت الحالات 9974.

ولا تزال نسبة الوفيات في روسيا متدينة مقارنة مع دول أخرى مع 2418 وفاة أحصيت رسميا.

وتؤكد السلطات الروسية أن الارتفاع الكبير في عدد الحالات في أيار/مايو يفسر عبر تكثف الفحوصات التي تجريها- 6,4 مليونا بحسب احصاء الخميس- وليس بسبب تسارع انتشار الوباء.

واعتبارا من الجمعة أطلقت موسكو، بؤرة الوباء في روسيا، حملة فحوصات واسعة النطاق بشكل عشوائي في محاولة لتحديد المستوى الفعلي للإصابات ووجود أجسام مضادة لدى السكان تحسبا لفرضية الوصول الى مناعة جماعية.

وتؤكد روسيا التي وصل إليها الوباء بعد دول أوروبا الغربية، أن انخفاض معدّل الوفيات يعود إلى أنها أمرت منذ آذار/مارس بعزل المسافرين القادمين من الدول المتأثرة بالفيروس وكذلك السكان المعرضين للخطر وأعادت تنظيم نظامها الاستشفائي.

وقد أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس أن الوضع الوبائي يتحسن في البلاد. وقال "في الأسابيع الأخيرة، ركزنا كل جهودنا على مكافحة فيروس كورونا المستجد، وتجهيز تدابير طارئة لدعم الاقتصاد والمواطنين".

وأصاب الفيروس شخصيات مهمة في البلاد، وقد أعلن المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف الثلاثاء أنه مصاب بالمرض على غرار رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين في 30 نيسان/أبريل ووزيرين وعدة نواب.

© 2020 AFP