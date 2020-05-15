فرنسا ما بعد الحجر: هكذا ستسافرون.. والكمامة "عدو" الصم والبكم؟

مايسة عود © فرانس24

بعد طول انتظار رُفِع الحجر المنزلي تدريجياً في فرنسا، صحافيو فرانس24 يتابعون تغطية هذه المرحلة الجديدة في برنامج "ما بعد الحجر". نزور طائرات شركة "إير فرانس" لنشاهد الإجراءات الجذرية التي تم اتخاذها من أجل ضمان سلامة الركاب من العدوى بفيروس كورونا، كما نتوجه إلى غابة تحولت مقصداً لعائلات أتعبها البقاء في المنزل أكثر من 55 يوماً. ثم نتعرف إلى الصعوبات غير المتوقعة التي فرضتها الكمامة على الصم والبكم، ونختم من مدينة كان التي يغيب مهرجانها استثنائياً هذا العام.