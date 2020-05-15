فرنسا: وفاة أول طفل بمرض يشبه متلازمة كاواساكي ويرجح ارتباطه بفيروس كورونا

وفاة أول طفل يعاني من مرض شبيه بمتلازمة كاواساكي في فرنسا

سجلت فرنسا الجمعة أول حالة وفاة لطفل عمره تسع سنوات في مدينة مرسيليا، جنوب البلاد جراء إصابته بمرض التهابي يرجح أنه له علاقة بكوفيد-19 ويشبه إلى حد كبير متلازمة كاواساكي التي لا تزال تصنف في عداد الأمراض "النادرة". وأصابت هذه المتلازمة 135 طفلا في فرنسا بين الأول من مارس/آذار و14 مايو/أيار. ومن بين أعراض هذا المرض النادر حمى شديدة وألم في البطن واضطرابات في الجهاز الهضمي وطفح جلدي والتهاب الملتحمة واحمرار اللسان وتورمه.

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توفي الجمعة أول طفل مصاب بمرض التهابي من المرجح أنه مرتبط بكوفيد-19، في مدينة مارسيليا بجنوب فرنسا. وهذا المرض الذي أودى بحياة الطفل البالغ من العمر 9 سنوات يشبه متلازمة كاواساكي التي ما زالت نادرة جدا في العالم.

135 حالة مؤكدة في فرنسا

في فرنسا، سجّلت 135 إصابة بالمتلازمة "النادرة التي تبدو حاليا في تراجع" بين الأول من مارس/آذار و14 مايو/أيار، أكثر من نصفها في المنطقة الباريسية، وفق مديرية الصحة العامة. وتلقى 65 طفلا العلاج في أقسام الإنعاش و25 آخرين في أقسام العناية المشددة.

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وقال البروفسور فابريس ميشال، رئيس قسم العناية المشددة للأطفال في مستشفى لاتيمون في مرسيليا (جنوب شرق) إن الطفل توفي في 8 مايو/أيار بسبب "تلف عصبي مرتبط بالسكتة القلبية".

وأضاف أن التحاليل أظهرت أنه "كان على احتكاك" بفيروس كوفيد-19 لكن لم تظهر عليه أية أعراض.

وتابع أنه عند نقله إلى قسم طوارئ الأطفال في مستشفى آخر في مرسيليا في الثاني من مايو/أيار، خضع الطفل لفحص وكان يعاني من أعراض "مشابهة لأعراض الحمى القرمزية (...) من دون مؤشر خطورة". وأعيد إلى المنزل لمتابعة العلاج.

"مرض عصبي نمائي"

وقال الطبيب إن في الليلة نفسها "أُصيب الطفل بإعياء شديد مع سكتة قلبية" في المنزل فنقل إلى قسم إنعاش الأطفال حيث تلقى العلاج لسبعة أيام وتوفي السبت الماضي.

وذكرت مديرية الصحة العامة في فرنسا مساء الخميس وفاة الطفل المصاب بمرض آخر هو "مرض عصبي نمائي".

لكن البروفسور ميشال أشار إلى أن هذا المرض الآخر لا علاقة له بوفاة الطفل.

وهذا أول طفل يتوفى في فرنسا جراء مرض التهابي مرتبط على الأرجح بكوفيد-19. وقالت البروفسورة كارولين أفايرت، رئيسة قسم أمراض القلب لدى الأطفال في مستشفيات مرسيليا إن هذا المرض "خطير لكنه نادر جدا ونحن مقتنعون بأنه يجب مواصلة إعادة الأطفال إلى المدارس".

في الأسابيع الثلاثة الماضية، أبلغت عدة دول عن حالات أطفال مصابين بمرض التهابي مع أعراض مشابهة لأعراض مرض كاواساكي، ومرتبطة على الأرجح بكوفيد-19.

وبعد إعلان المملكة المتحدة عن أول حالة من هذا النوع في نهاية أبريل/نيسان عن حالات مشابهة في نيويورك وإيطاليا وإسبانيا. والوفيات نادرة جدا مع وفاة طفل في الرابعة عشرة من عمره في بريطانيا وطفل في الخامسة في نيويورك.

أعراض المرض

وتشمل الأعراض حمى شديدة وألم في البطن واضطرابات في الجهاز الهضمي وطفح جلدي والتهاب الملتحمة واحمرار اللسان وتورمه.

وهذه الأعراض قريبة من مرض كاواساكي الذي يصيب الأطفال ويسبب التهاب الأوعية الدموية.

ومع ذلك، هناك اختلافات. فالالتهاب وتلف القلب "أكثر وضوحا" في الحالات التي يشتبه في علاقتها بكوفيد-19 مقارنة بمرض كاواساكي العادي، وفق الأطباء.

ويقول البروفسور ميشال إن هذه الحالات تتعلق "بعدد قليل جدا من الأطفال، ووفاة واحدة ويجب أن لا تثير القلق بلا داع". ويضيف أنه يجب استشارة الطبيب "عندما يعاني الأطفال من الحمى لأكثر من يومين مع علامات مصاحبة".

فرانس24/ أ ف ب

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