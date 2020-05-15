فرنسا: 104 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا وأقل من 20 ألف مريض بالمستشفيات

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خلال 24 ساعة، سجلت فرنسا 104 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا، فيما تواصل انخفاض عدد المرضى في العناية المشددة بـ96 مريضا مقارنة بيوم الخميس، وفق حصيلة رسمية أُعلنت مساء الجمعة. ولا يزال هناك نحو 19861 مصابا بكوفيد-19 في المستشفيات.

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أعلنت المديرية العامة للصحة الفرنسية مساء الجمعة تسجيل 104 وفيات جديدة خلال 24 ساعة نتيجة فيروس كورونا، وقالت الإدارة العامة للصحة إن عدد المرضى في أقسام العناية المشددة تراجع بنسبة 96 مريضا مقارنة بيوم الخميس، ليصل العدد الإجمالي للمصابين في حالة خطرة في هذه الأقسام إلى 2203.

أقل من 20 ألف مريض في المستشفيات

حتى اليوم، لا يزال هناك 19861 مصابا في المستشفيات، مع 438 حالة استشفاء جديدة خلال 24 ساعة.

وفي المجمل، مر 98192 شخص من المستشفيات، بينهم أكثر من 17 ألفا في أقسام العناية المشددة.

وأدى وباء كوفيد-19 إلى 27529 وفاة على الأقل منذ الأول من مارس/آذار، بينها 17342 في المستشفيات.

وسجلت دور المسنين 10187 وفاة منذ بداية الأزمة، وهو رقم تراجع بـ14 وفاة يوم الخميس بعد تصحيح أرقام الضحايا بعدة مؤسسات مماثلة في المنطقة الباريسية، وفق المديرية العامة للصحة.

وأفادت الإدارة بوفاة طفل في التاسعة بمدينة مرسيليا (جنوب) قائلة إنها تلقت "144 إشعارا حول أمراض غير نمطية لدى أطفال" منذ مطلع مارس/آذار.

فرانس24/ أ ف ب

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