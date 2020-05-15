فورمولا واحد: اتفاق مبدئي لإقامة سباقين في سيلفرستون خلال 2020

أندري ايساكوفيتش ا ف ب/ارشيف

سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون يرفع علم المملكة المتحدة بعد فوزه على حلبة سيلفرستون في 14 تموز/يوليو 2019.

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لندن (أ ف ب)

أعلن المشرفون على حلبة سيلفرستون البريطانية الجمعة، انها ستستضيف سباقين مبدئيا هذا الموسم ضمن بطولة العالم للفورمولا واحد، والتي لا يزال انطلاق موسمها معلقا بسبب فيروس كورونا المستجد، بشرط نيل موافقة الحكومة على ذلك.

وأثّر وباء "كوفيد-19" سلبا على روزنامة بطولة العالم، إذ حال دون انطلاق الموسم الذي كان مقررا في منتصف آذار/مارس الماضي. ولاقت الجوائز الكبرى العشر الأولى المقررة، مصير الإلغاء أو التأجيل الى موعد لم يحدد بعد.

وفي ظل الصعوبات الراهنة على صعيد الجدولة، ألمح منظمو بطولة العالم الى احتمال اختصار البطولة واقتصارها في 2020 على ما بين 15 و18 سباقا، بدلا من الـ22 المقررة أصلا. ويأمل المنظمون في إقامة السباق الأول في النمسا في الخامس من تموز/يوليو المقبل من دون جمهور.

كما طرحت من بين الخيارات، إقامة أكثر من سباق على الحلبة نفسها.

وفي تصريحات لهيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي"، أفاد مدير حلبة سيلفرستون ستوارت برينغل عن التوصل الى اتفاق مبدئي مع مالكي حقوق البطولة، من أجل إقامة سباقين فيها بعد انطلاق الموسم رسميا.

وقال "من دواعي سروري ان أؤكد توصل سيلفرستون وبطولة العالم للفورمولا واحد الى اتفاق مبدئي لإقامة سباقين خلف أبواب موصدة خلال هذا الصيف".

وتابع "لكن إقامة هذين السباقين سترتبط بموافقة الحكومة (البريطانية)، نظرا لأن أولويتنا هي سلامة كل المعنيين والالتزام الصارم بمعايير (الوقاية من) +كوفيد-19+".

وأشارت "بي بي سي" الى ان المضي قدما في إقامة السباقين سيحتاج الى منح الحكومة أفراد الفرق الآتين من خارج البلاد، استثناء من فرض الحجر الصحي لمدة 14 يوما على الوافدين، والذي أدرجته في خطتها للرفع التدريجي لقيود العزل المفروضة لمكافحة تفشي وباء "كوفيد-19".

وأشار مسؤولون بريطانيون في تصريحات سابقة، الى ان المستثنين من هذا الحجر الإلزامي سيكونون القادمين من فرنسا وإيرلندا فقط.

ويأمل منظمو بطولة العالم للفورمولا واحد في إقامة سباقين متتاليين في النمسا (5 و12 تموز/يوليو)، علما بأن الموعد الأساسي المقرر لجائزة بريطانيا الكبرى كان في 19 منه.

© 2020 AFP