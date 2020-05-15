كيف يمكن لمياه الصرف أن تكون أداة تقود إلى مصابي فيروس كورونا دون فحوص؟

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طبيبة في مختبر في روكفيل في ميريلاند في الولايات المتحدة تتفحص بروتينات في اطار الأبحاث حول لقاح ضد فيروس كورونا المستجد في 20 آذار/مارس 2020

يتجه خبراء في العالم لمراقبة مياه الصرف الصحي من أجل تتبع انتشار جائحة كورونا في منطقة جغرافية محددة دون الحاجة لفحص كل شخص فيها. ووفق العلماء الذين يجرون هذه الدراسات الأولية في أوروبا وأستراليا فإن ما يستخرجونه ليس فيروسا معديا لكنها جزيئات ميتة أو أجزاء من المادة الجينية للفيروس غير ناقلة للعدوى.

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أفاد خبراء أن علم مراقبة مياه الصرف يمكن أن يتم تطبيقه في مختلف دول العالم للمساعدة في رصد انتشار جائحة كورونا محليا مما سيقلل من الحاجة لإجراء فحوص واسعة النطاق.

ويعرف هذا المجال باسم وبائيات مياه الصرف، فوفق ما أوضح الخبراء أنه مع بدء الدول في تخفيف قيود العزل العام التي فرضتها بسبب كورونا يمكن أن يساعد البحث في مياه الصرف على دلالات لوجود الفيروس في رصده والتصدي لبؤر تفشيه.

ورصدت الدراسات الأولية المصغرة التي أجرتها فرق علمية في هولندا وفرنسا وأستراليا وأماكن أخرى دلالات على إمكانية رصد (كوفيد-19) الناجم عن الإصابة بكورونا في مياه الصرف.

وقال ديفي جونز أستاذ علوم البيئة بجامعة بانجور البريطانية "معظم الناس يعلمون أنهم يخرجون الكثير من هذا الفيروس من خلال جسيمات في قطرات الرذاذ من الرئتين لكن ما لا ليس معروفا بشكل كبير أن نسبة أصغر من الفيروس تخرج مع البراز".

ويبين هذا أنه على نطاق أوسع يمكن لتحليل عينات مياه الصرف أن

يبين بالتقريب عدد الأشخاص المصابين في منطقة جغرافية دون الحاجة

لفحص كل شخص.

وقال جونز "عند إصابة شخص بكوفيد-19 يبدأ في إخراج الفيروس في

نظام الصرف الصحي. نستغل هذا (العلم) ونتتبع تحركات فضلات الناس".

ويذكر أنه سبق استخدام هذا الإجراء لرصد المخاطر الصحية والأمراض الفيروسية. وهو أداة فعالة في الجهود العالمية للقضاء على شلل الأطفال كما استخدمه العلماء في بريطانيا ودول أخرى لرصد الجينات المقاومة للمضادات الحيوية لدى الماشية.

ويؤكد العلماء الذين يجرون الدراسات الأولية على مياه الصرف الملوثة بكوفيد-19 في أوروبا وأستراليا على أن ما يستخرجونه ليس فيروسا معديا لكنها جزيئات ميتة أو أجزاء من المادة الجينية للفيروس غير ناقلة للعدوى.

فرانس24/ رويترز

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